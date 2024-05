Nouveau Renault Master : les commandes sont ouvertes

C’est un petit évènement dans la gamme Renault. Un nouveau Master va venir remplacer le modèle actuel, qui tirera sa révérence après plus de quatorze ans de bons et loyaux services.

L’utilitaire Renault de nouvelle génération, présenté en fin d’année dernière lors du salon Solutrans de Lyon, est maintenant disponible en commande, pour des livraisons attendues à partir du mois de septembre prochain.

Assemblé en France et pensé pour couvrir tous les usages (urbains et péri-urbains) et besoins des professionnels, le nouveau Renault Master propose une charge utile améliorée, jusqu’à 2,4 tonnes, et un volume de chargement de 11 à 22 m3 en traction ou propulsion. Il se décline en deux finitions : advance et extra, et quatre motorisations Diesel Blue dCi, en boîte manuelle, avec des puissances de 105, 130, 150 et 170 chevaux. La boîte automatique à 9 rapports sera quant à elle commercialisée en fin d’année.

Côté tarif, le billet d’entrée s’établit à 40 000 euros sur la finition advance, agrémentée de la motorisation Blue dCi 105.

Pour ce qui est de sa déclinaison électrique : le Master E-Tech est quant à lui disponible avec deux offres de batteries : 40 kWh (autonomie urbaine à partir de 50 000 €) et 87 kWh (grande autonomie à partir de 58 000 €) permettant de répondre à tous les besoins et avec une autonomie de plus de 460 km, selon la norme WLTP. La charge rapide 130 kW DC permet en outre de retrouver 229 km d’autonomie en seulement 30 minutes À domicile, le chargement de 10 à 100 % se fait en moins de quatre heures avec une wallbox en 22 kW AC.

Les versions 100 % électrique et thermiques avec boîte manuelle sont, dès à présent, ouvertes à la commande, avec des premières livraisons prévues en septembre, tandis que les versions thermiques avec boîte automatique arriveront, quant à elles, au dernier trimestre 2024.