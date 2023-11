Renault : le nouveau Master sort (à peine) de l’ombre

Voici donc le nouveau Renault Master. Bien sûr, faut imaginer… Car il n’est pour l’instant que silhouette, et dans l’ombre bien sûr. Mais c’est bien lui, le tout nouveau Renault Master, remplaçant de l’actuel et ses quatorze années d’existences au compteur. Cette grande nouveauté sera présentée en première mondiale lors du salon Solutrans, fin novembre à Lyon. Il s’agira juste une présentation car le Master ne sera pas commercialisé avant le printemps prochain dans ses versions thermiques et électriques, lancées en même temps probablement.

Plus aérodynamique

Ce nouveau Master promet beaucoup de choses ; plus de place, plus de confort, plus de performances, un style plus typé camion une planche vraiment inédite. Mais les seules informations pour l’instant distillées concernent… son aérodynamique. Oui, explique Renault, le nouveau Master a un design « aérovan » ce qui lui permet d’être moins gourmand en énergie. Avec notamment son capot plus haut et plus plat et son pare-brise plus incliné, le Master fend l’air. Toujours selon son constructeur, il consomme jusqu’à 21 % en moins en version électrique et permet une économie de 1,5 litre aux 100 km pour la version thermique.

Ce nouveau Renault Master sera, comme le modèle actuel, assemblé à l’usine de Batilly en Meurthe-et-Moselle, où les chaînes de production sont déjà presque prêtes à recevoir ce nouveau grand fourgon.