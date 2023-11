Présentation - Nouveau Renault Master : il en impose !

C’est un événement ! Vous avez sous les yeux le nouveau Renault Master. Celui qui va succéder à l’actuel, tirant sa révérence après 14 ans de bons et loyaux services. 14 ans, c’est long. Mais cela correspond à peu près au cycle complet de vie d’un véhicule utilitaire. C’est dire si ce nouveau Renault Master est très attendu. Pour le coup, Renault a mis le paquet. Le nouveau Master est très imposant, et va clairement vers l’univers des camions. C’est vrai à l’extérieur, avec cette calandre immense et massive.

Cela l’est tout autant à bord, avec cette planche de bord très arrondie se refermant sur le conducteur… comme dans un camion. Pourtant, Renault ne parle pas trop d’utilitaire/camion mais d’aérovan, néologisme maison pour évoquer avant tout l’aérodynamisme « travaillé dans les moindres détails pour offrir la meilleure efficacité de sa catégorie, quel que soit le mode d’énergie utilisée ». Son capot court très haut perché, son pare-brise plus incliné, le dessin des rétroviseurs et l’arrière resserré font du nouveau Master un maître de l’aérodynamisme, le meilleur sur le plateau, explique le constructeur. Fichtre ! Voilà que les utilitaires se mettent à fendre l’air…

Diesel et électrique en même temps



S’il est en ce moment même dévoilé à Solutrans, à Lyon, le nouveau Renault Master ne sera commercialisé qu’au printemps prochain et deux versions seront au menu, le thermique et l’électrique, probablement lancées en même temps. S’agissant du thermique, les motorisations Diesel seront proposées en quatre puissances de 105, 130, 150 et 170 chevaux, sans qu’il soit précisé si toutes seront au menu du marché français. Selon le constructeur, ces motorisations revisitées permettent d’économiser 1,5 litre aux 100 km et d’émettre 39 grammes de CO2 en moins, ce qui place le nouveau Master sous la barre des 200 grammes. Signalons qu’une nouvelle boîte automatique à neuf rapports sera proposée.

Côté électrique, le Master proposera deux motorisations de 96 ou 105 kW, avec des batteries d’une capacité de 40 ou 87 kWh, cette dernière apportant plus de 400 kilomètres d’autonomie. Le nouveau Master électrique pourra récupérer 230 kilomètres d’autonomie avec une recharge en mode rapide 130 kW en courant continu. À domicile ou à l’entreprise, le chargement de 10 à 100 % pourra se faire en moins de quatre heures avec une wallbox en 22 kW AC.

À noter que la version hydrogène de ce nouveau Master ne sera proposée qu’en 2025.

Le nouveau Master fourgon sera proposé en traction ou propulsion, avec des charges utiles plus importantes, allant jusqu’à 4 tonnes en traction, et des volumes utiles allant de 11 à 22 m³. La longueur de chargement est augmentée de 100 mm pour être précis. L’empattement plus court apporte aussi à ce nouveau Master une maniabilité assez exceptionnelle au regard des quelques kilomètres effectués à son bord. Mais nous en reparlerons…

Face à face, l'ancien et le prochain… encore sous camouflage.