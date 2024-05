Scoop – Mercedes-Maybach GLS : deuxième lifting

Ce sont les premiers clichés du prototype du Mercedes-Maybach Gls restylé que nous ont ramené nos chasseurs de scoop. Comme les Mercedes GLE et GLS, le Mercedes-Maybach GLS va bénéficier d’une remise à niveau. Ce sera le deuxième lifting pour le modèle allemand après celui de 2023. La version restylée du Mercedes-Maybach GLS devrait apparaître sur le marché courant 2025.

Pour le moment le camouflage assez important à l’avant du modèle ne laisse pas apparaître les principales modifications que ce lifting va apporter. Mais nos chasseurs de scoop précisent que la calandre pourrait être légèrement modifiée, que ce modèle pourrait aussi recevoir de nouveaux projecteurs ainsi qu’un nouveau bouclier. Le restylage devrait être assez visible, afin de faire paraître le Mercedes-Maybach GLS comme un nouveau modèle.

Ce restylage du Mercedes-Maybach GLS devrait être accompagné d’une remise à niveau du système multimédia et des aides à la conduite. Un nouveau volant pourrait être à l’ordre du jour, car des prototypes de Mercedes GLE et Mercedes GLS restylés ont été aperçus avec un nouveau volant, mais aussi avec des écrans d’instrumentation et multimédia différents de ceux des modèles actuels. Sous le capot, l’offre de motorisation du Mercedes-Maybach devrait être reconduite, celui-ci se contentant d’un seul moteur, un bloc V8 de 557 ch + 22 ch (électrique).