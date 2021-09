Cupra Born : Born to be watt - Video en direct du Salon de Munich 2021

C’est à Odeonsplatz en plein centre de Munich, que Cupra expose sa nouvelle compacte 100% électrique. L’occasion pour la division sportive de Seat, d’inaugurer à quelques mètres le Cupra City Garage de Münich.

Avec la Born (du nom d’un quartier de Barcelone), Cupra tente une émancipation stylistique et technique par rapport à la Volkswagen ID.3 dont elle dérive. Cela passe premièrement par le design plus affirmé. Si les proportions et le profil ne peuvent cacher sa parenté avec l’allemande, force est de constater que les designers maison ont tout fait pour lui offrir une personnalité propre. Diffuseur proéminent, imposant becquet arrière, jantes de 20 pouces, l'espagnole est plus démonstrative que jamais. D’ailleurs elle suscite l’intérêt des visiteurs.

À l’arrière, les feux sont reliés entre eux par un bandeau lumineux, et surplombés par un imposant becquet arrière. Le bouclier se pare d’un diffuseur aux lamelles proéminentes et les jupes latérales esquissent des arêtes pour le flux aérodynamique.

À bord, c’est la bonne surprise. La Born a su éviter les défauts de l’ID.3 grâce à quelques détails de finitions qui font la différence. Et cela passe essentiellement par ce matériau en matière recyclée, une sorte de néoprène, que l’on retrouve à peu près partout. Des sièges à la console centrale, du sommet de la planche de bord aux contre-portes… Suffisant, avec ces surpiqûres et quelques détails cuivrés (couleur fétiche de la marque), pour rehausser l’ambiance cossue qui règne à bord.

L’ergonomie agaçante est en revanche toujours présente avec le tout tactile. Les raccourcis sur le volant, les commandes de climatisation ou encore les lève-vitres électriques dont il faut préalablement choisir si l’on veut actionner les ouvrants avant ou arrière. Côté habitabilité, la Cupra Born offre, comme toute voiture électrique conçue en ce sens, un bon rapport encombrement-habitabilité. Pour le coffre, il faudra composer avec environ 400 litres.

Pour en faire une sportive, Cupra n’a pas simplement rhabillé une ID.3 en tenue de jogging. L’espagnole bénéficiera de quelques éléments techniques propres comme un châssis rabaissé, des suspensions plus fermes, un amortissement piloté aux préréglages moins typés confort et, de série, de la direction à démultiplication variable. Sur la version 58 kWh, un pack e-Boost sera proposée en option. Une dotation qui permet à la Born de développer jusqu’à 231 ch (en crête, pendant quelques secondes et probablement avec une batterie en grande partie chargée). Ce surplus de puissance s’accompagne de jantes de 20 pouces spécifiques et d’un système de freinage plus performant à l’avant. La déclinaison classique (milieu de gamme) développera 204 ch tandis que l’entrée de gamme sera dotée de 150 ch et d’une batterie de 45 kWh. Les autonomies respectives sont de 420 et 340 km. Les prix ne sont pas encore connus à l’heure actuelle.

La Cupra Born est d'ores et déjà disponible à la commande en Allemagne avec un prix de base 32 700 €, bonus non déduit. La production a débuté à la fin de l’été 2021 pour des livraisons en fin d’année.

L'instant Caradisiac : l'ambassadrice

La Cupra Born était la seule représentante de la galaxie Seat. La marque espagnole n'a pas fait le déplacement en Allemagne. Seul son petit scooter le Seat Mo était représenté. Cupra a assumé la représentation ibérique en trônant fièrement dans la nouvelle concession "City Garage" située en plein coeur de Munich.