Dacia en très grande forme !

Lors d’un entretien avec Caradisiac, Sylvain Coursimault, le directeur du marketing, confiait que « d’une certaine façon, notre métier, c’est d’être un peu en retard ». Être en retard permettrait-il de prendre de l’avance ? C’est la question que l’on est en droit de se poser à la vue des derniers chiffres de vente de la marque.

Dacia totalise 345 432 ventes (VP et VU) au premier semestre 2023, soit 24,2 % de croissance. C’est encore plus important au niveau européen avec une progression de 29,5 %, dans un marché en hausse de 17,5 %. Résultat, la part de marché suit également une tendance positive avec 4,5 % (+ 0,4 point), par rapport à la même période l’année dernière.

À noter aussi que Dacia réussit à renforcer ses ventes auprès des particuliers en atteignant 8,4 % de part de marché, toujours en Europe. Le précédent record s’établissait à 7,6 % l’année dernière.

La force de Dacia réside dans sa gamme, dont tous les modèles progressent. La Sandero est en hausse de 24 % (138 978 unités), le Duster de 13 % (111 981 unités vendues) et la Spring de 38 % (27 438 exemplaires). Quant au Jogger, il a séduit plus de 100 000 acheteurs et la version hybride représente une commande sur quatre.

Dacia de plus en plus plébiscitée en Europe

Initialement prévue pour les pays émergents, Dacia fait un carton en Europe. En France, la marque affiche un bond de 25 % avec une part de marché (VP) s’établissant à 9,1 %. Depuis le début de l’année, quatre modèles se placent dans le top 20 des ventes.

En Italie, elle fait encore plus fort avec une hausse de 26 %. Seulement, la part de marché (VP) est moins importante (5,6 %). Chez nos voisins allemands, dans un marché en progression de près de 13 %, Dacia affiche + 41 %. En Espagne, qui profite d’un regain similaire, la marque est aussi en forme avec + 40 %.

Enfin, c’est sur son marché local, en Roumanie, que la percée est la plus grande avec + 51 %. Le top 5 est intégralement occupé par des modèles de la marque. Sur le segment des clients particuliers, Dacia enregistre une part de marché record de 40,8 %.