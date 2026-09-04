Dacia fête un million de Sandero vendues en France

Commercialisées pour la première fois en 2008 et 2009, les Sandero et Sandero Stepway ont atteint le million d’immatriculations en France. L’année 2026 entre donc dans l’histoire du constructeur roumain, rattaché à Renault Group. Ce cap a été atteint le mercredi 22 juillet à 11 h, dans la concession Renault Warsemann Automobiles de Blois, où Mathieu Moraillon, directeur des ventes de Dacia France, a remis à Madame Zanelli sa Sandero Eco-G 120 à boîte automatique.

« Un cap extraordinaire » pour toutes les équipes de Dacia, qui symbolise 18 ans de commercialisation, mais aussi d’évolution, puisque durant ces années, les Dacia Sandero et Sandero Stepway ont connu trois générations.

Sandero et Sandero Stepway : des références du marché français

Au fil de leur commercialisation et de leurs évolutions, les Dacia Sandero et Sandero Stepway se sont imposées comme de véritables références sur le marché automobile français. En effet, ces modèles ont été n°1 des ventes en Europe dans la catégorie des véhicules particuliers (VP) en 2025, pour la deuxième année consécutive. Ils sont également n°1 des ventes à particuliers en Europe depuis 2017.

Les Sandero et Sandero Stepway ont atteint le cap du million d’unités immatriculées en France depuis 2008, tous canaux confondus. De son côté, la Dacia Sandero de troisième génération figure dans le top 2 des 100 VP les plus vendus au cours des huit premiers mois de l’année 2026, avec plus de 41 000 unités vendues.

Une saga, trois générations

Le succès d’aujourd’hui commence avec la toute première commercialisation de la Dacia Sandero en 2008, avec pour objectif de démocratiser les véhicules neufs. Grâce aux innovations proposées par cette première Sandero, le tout à un prix proche de celui d’une petite citadine, le modèle de Dacia bouleverse le marché. Dès 2009, la Sandero Stepway fait son apparition sur le marché automobile français et initie la tendance des crossovers urbains accessibles. En France, 170 261 modèles de première génération sont vendus par Dacia.

Les premières évolutions des Sandero et Sandero Stepway arrivent quatre ans plus tard, en 2012. Pour inaugurer la deuxième génération de ces modèles, Dacia dote ces véhicules d’équipements inédits, tels que l’écran tactile Media Nav ou encore le régulateur de vitesse. Une génération qui marquera l’histoire de Dacia, puisque c’est avec celle-ci que les Sandero et Sandero Stepway s’installent durablement à la première marche du podium des ventes aux particuliers en France (2017). Au total, 448 852 modèles sont commercialisés en France pour cette deuxième génération.

La troisième génération, actuellement commercialisée, est lancée depuis 2021. Depuis maintenant cinq ans, les Sandero et Sandero Stepway ont franchi un nouveau cap grâce à leur modernisation, notamment en matière de design. Un design qui s’est encore développé avec la sortie, en 2023, du niveau de finition EXTREME, disponible sur quatre modèles de la gamme Dacia, dont la Sandero Stepway. À la fin du mois de juin 2026, les Sandero et Sandero Stepway cumulent 383 283 ventes pour cette troisième génération.