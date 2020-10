Dacia Spring : la voiture électrique à 10 000 € arrive

Luca de Meo le savait en arrivant au poste de directeur général de Renault cet été : le Losange va mal. Mais tout n'est pas noir. Il l'a lui même dit, il a trouvé une pépite dans le groupe : Dacia. De Meo s'est dit impressionné de voir la firme low-cost aussi rentable.

Peu de temps après son entrée en fonction, le DG annonçait sa volonté de développer l'offre de Dacia, déclarant qu'il était temps que le roumain s'épanouisse, sans perdre de vue son positionnement low-cost. Renault n'a toutefois pas attendu l'arrivée de De Meo pour songer à l'avenir de Dacia !

Résultat, le DG avait déjà à son arrivée une grosse nouveauté prête à dévoiler. Et pas n'importe laquelle, puisque ce sera assurément l'une des nouveautés les plus attendues et les plus commentées de 2021. Il s'agit de la Spring, une petite citadine aux allures de SUV, 100 % électrique. Oui, Dacia se lance sur le marché de l'électrique !

Cela peut surprendre de voir arriver Dacia si vite sur ce secteur, mais la marque doit comme les autres marques en Europe baisser sa moyenne CO2. Le bon point est que le constructeur va rester fidèle à son positionnement : la Spring sera low-cost et deviendra l'auto électrique la moins chère du marché. Actuellement, c'est la Twingo Electric qui est la plus accessible, avec 21 300 € en prix de base, soit 15 549 € avec le bonus. Pour la Spring, aucun prix n'a été avancé par Renault. Mais on pense qu'il s'approchera des 10 000 € avec le bonus (qui est limité à 27 % du prix d'achat). Et tombera même en dessous de cette barre symbolique avec la prime à la casse.

Pour avoir un prix plus bas que celui de la Twingo, alors que l'autonomie sera similaire avec environ 200 km, la Spring aura des performances plus modestes (avec un moteur d'environ 45 ch) et sera fabriquée en Chine. Car c'est en réalité un rebadgage de la Renault City K-ZE proposée dans l'Empire du Milieu, sur la base de la Kwid, la citadine ultra low-cost lancée en Inde !

Le constructeur roumain compte ainsi bousculer le marché de la voiture électrique avec ce modèle cinq portes, quatre places, à l'équipement moderne (clim, écran tactile). Citroën propose bien l'Ami à 6 000 € bonus compris, mais c'est un quadricycle dépouillé, limité à 45 km/h et doté d'une autonomie de 70 km. La Spring est ainsi promise comme le véhicule idéal pour les particuliers en utilisation urbaine mais aussi les services d'autopartage.

Vous êtes intéressé ? Encore un peu de patience : la Spring sera dévoilée sous sa forme définitive mi-octobre par Luca De Meo, dans le cadre d'un événement digital nommé Renault eWays.