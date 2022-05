De plus en plus d'aides locales pour la conversion à l'E85

Avec la flambée du prix, l'E85 ou bioéthanol reste le carburant le plus accessible en étant en moyenne moitié moins cher que la plupart des autres hydrocarbures. De quoi intéresser de plus en plus de conducteurs qui souhaitent faire baisser leur facture. Face à ce succès grandissant, certaines collectivités locales ont décidé de prendre des décisions.

Ainsi, Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile de France a décidé d'instaurer « une aide forfaitaire de 500 euros » pour les Franciliens souhaitant convertir leur véhicule essence au bioéthanol. Annoncée lundi, cette mesure devrait être votée aujourd'hui. L'élue estime que l'investissement devrait rapidement rentabiliser vu la différence de prix à la pompe. La région se fixe comme objectif de 30 000 boîtiers d'ici à la fin de l'année, soit l'équivalent de 15 millions d'euros ». Selon Valérie Pécresse, il y a une vraie filière à développer en Île-de-France grâce aux agriculteurs de la région.

Toutefois, il ne faut pas croire que l'Ile de France soit pionnière en la matière puisque d'autres collectivités avaient déjà donné un tel coup de pouce aux automobilistes, notamment les deux grandes régions productrices de bioéthanol à savoir le Grand Est et les Hauts-de-France. La première prend en charge l'installation de boîtiers E85 à hauteur de 550 euros maximum tandis que la seconde propose une aide qui s'élève à 40 % du coût du boîtier, dans la limite de 400 euros.

Parallèlement à cela, et jusqu'au 30 juin, la région Paca a relevé le montant de sa participation de 250 à 500 euros, « dans la limite de 50 % du coût ». Il en est de même des départements de la Somme et de l'Aisne, de la métropole Nice Côte d'Azur mais aussi de certaines communes qui ont également mis en place des dispositifs similaires.