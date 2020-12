Déconfinement et couvre feu : quels seront les déplacements autorisés en voiture dès le 15 décembre ?

Après des journées de suppositions et de bruits de couloir, les Français savent enfin ce qui les attend pour les déplacements des vacances de Noël. Lors d'une conférence de presse très attendue, le Premier Ministre Jean Castex a dévoilé les modalités de la nouvelle phase de déconfinement.

Et bonne nouvelle, on peut bien parler d'un déconfinement. Le doute planait, car l'un des objectifs fixés fin novembre par le Président de la République ne sera pas atteint. Emmanuel Macron souhaitait repasser sous la barre des 5 000 cas de Covid-19 par jour au 15 décembre. Mais depuis plusieurs jours, le nombre ne baisse plus, et stagne autour de 14 000 cas. Un "plateau épidémique" expliqué par les conséquences de l'allègement des mesures fin novembre et la vague de froid.

Jean Castex l'a dit : "Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette deuxième vague", ajoutant "nous ne pouvons pas baisser la garde". Mais le Premier Ministre est bien sûr conscient de la particularité de la période et veut tout de même "permettre à chacun et chacune de profiter des fêtes de fin d'année", tout en limitant les risques.

Comme cela était prévu, dès le 15 décembre, on va passer d'une situation de confinement à une situation de déconfinement avec mise en place d'un couvre-feu. Celui-ci sera toutefois plus strict que ce qui avait été annoncé fin novembre. Le couvre-feu sera en place dès 20 heures (au lieu de 21 heures) et jusqu'à 6 heures. Et il n'y aura qu'une seule soirée de dérogation, le 24 décembre (contre deux précédemment annoncées, les 24 et 31).

De 6 heures à 20 heures : plus de confinement

C'est la bonne nouvelle avant le début des vacances de Noël : il sera de nouveau possible de se déplacer librement en voiture en journée. De 6 heures à 20 heures, plus besoin de se justifier, plus de limitation de distance, l'attestation ne sera plus obligatoire. Les déplacements entre les régions seront autorisés. Vous pourrez donc prendre votre voiture pour aller rejoindre des proches pour fêter Noël.

De 20 heures à 6 heures : couvre-feu

C'est le couvre-feu, dès 20 heures et jusqu'à 6 heures (sauf le 24 décembre), selon les mots du Ministre de l'Intérieur "les déplacements sont interdits". "Chacun devra rester chez soi, sauf exception". Prendre sa voiture sera possible avec des motifs dérogatoires. Ils sont les suivants :

motifs professionnels

motifs familiaux impérieux (garde d'enfants, apporter assistance à une personne vulnérable…)

missions d'intérêt général

raisons médicales

personne en situation de handicap et leur accompagnant

besoin des animaux de compagnie.

Pendant le couvre-feu, il y aura toujours une attestation de déplacement dérogatoire à remplir, accompagnée des papiers justificatifs (attestation de l'employeur par exemple). La sanction pour le non-respect des consignes sera toujours de 135 €. Le ministre a précisé que les contrôles seront renforcés pendant les vacances.

À noter que le motif "activité physique" n'est pas prévu, le sport pouvant se faire en journée.