Déconfinement : peut-on prendre sa voiture pour aller se promener ?

À chaque étape du confinement et du déconfinement, son lot de questions. Celle qui commence le 28 novembre n'échappe pas à la règle. Le Premier Ministre l'a rappelé lors de sa conférence de presse : nous restons en période de confinement, le déplacement doit rester exceptionnel.

Mais un assouplissement est apporté pour la pratique d'une activité physique. Il n'est plus question d'une limite à un périmètre d'un kilomètre autour de son domicile, pendant une heure. Dès le 28 novembre, et au moins jusqu'au 14 décembre compris, le périmètre autorisé est de 20 kilomètres, pendant trois heures. Toutefois, vous avez été nombreux à nous poser la question qui suit.

Puis-je prendre ma voiture avant d'aller faire une promenade ?

Vous pouvez prendre votre auto pour faire quelques kilomètres, afin par exemple de sortir de la ville et de rejoindre une forêt, une plage ou un parc, avant de la garer et de commencer votre balade, votre footing… Le service de renseignement mis en place par le gouvernement (un numéro vert, le 0 800 130 000) nous a confirmé cela. Mais il faut bien rester dans une zone de 20 km.

Où commence le périmètre de 20 km ?

Attention : le périmètre de 20 km commence à votre domicile et non pas à l'endroit où vous laissez votre auto. Il en est de même pour la durée de trois heures, qui commencera à votre domicile et n'est pas fractionnable. N'oubliez pas les attestations, toujours en vigueur.

Comment connaître son périmètre de 20 km ?

Le site Géoportail a mis en place un outil "automatique" très pratique : il suffit d'entrer son adresse et on a son rayon de "liberté".