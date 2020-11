Déconfinement : quels seront les déplacements autorisés en voiture dès le 28 novembre ?

Une première étape pour le déconfinement. Ou presque, car le Président de la République a parlé d'un "confinement adapté" lors de son allocution télévisée. Pour lui, il ne fallait pas donner l'impression d'un rapide retour à la normale. Le chef de l'État a rappelé que le virus circulait encore beaucoup et que la situation restait critique dans des régions françaises. Emmanuel Macron a d'ailleurs dit : "Il nous faut poursuivre nos efforts".

Pour cette première étape, le grand changement est la réouverture de tous les commerces à partir du samedi 28 novembre. Il sera donc à nouveau possible d'aller voir un véhicule dans une concession, et plus largement de prendre son auto pour aller dans n'importe quel commerce.

Côté déplacements, le point important est l'assouplissement de la règle pour la sortie promenade ou activité physique. Il n'est plus question d'un périmètre d'un seul kilomètre et d'une durée d'une seule heure. Ce sera à partir du 28 novembre un rayon de 20 kilomètres et une durée de trois heures.

Mais ce qui ne change pas, c'est l'attestation. Pour pouvoir sortir, il faudra donc toujours avoir une attestation de sortie dérogatoire avec soi. Et les cas pour prendre le volant seront donc les mêmes que pour le confinement, avec juste le changement sur les commerces ouverts et l'activité physique. Les déplacements entre les régions ne seront toujours pas autorisés.

Les motifs dérogatoires devraient être :

Pour exercer l'activité professionnelle si le télétravail n'est pas possible.

Pour des achats dans les commerces.

Pour des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle.

Pour raisons médicales.

Pour motifs familiaux impérieux, assistance aux personnes vulnérables et précaires, garde d'enfants.

Pour accompagner un enfant à l'école ou aller le chercher.

Pour se rendre à des formations, un examen, un concours.

Pour une convocation judiciaire ou administrative ou se rendre dans un service public.

Pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Pour une activité physique ou la sortie d'un animal de compagnie.

Un vrai déconfinement le 15 décembre

Si l'amélioration de la situation sanitaire se confirme, on pourra vraiment parler de déconfinement le 15 décembre. À cette date, annoncée par le chef de l'État, il n'y aura plus besoin d'attestation pour sortir, plus de limitation pour les déplacements. Du moins en journée, car il y aura un nouveau couvre-feu national, de 21 heures à 7 heures, sauf pour les 24 et 31 décembre.