Déconfinement : réouverture des concessions automobiles le 28 novembre

Ouf de soulagement pour les magasins qui avaient dû baisser le rideau le 30 octobre. Dans son allocution télévisée, le Président de la République a confirmé que les commerces dits "non-essentiels" vont pouvoir ouvrir à nouveau leurs portes et accueillir du public. Emmanuel Macron a donné la date : ce sera le samedi 28 novembre.

Cela concerne donc les concessions automobiles. Pour rappel, depuis la mise en place du deuxième confinement, les vendeurs avaient la possibilité de livrer des véhicules sur rendez-vous. Mais ils ne pouvaient recevoir du monde pour passer la commande.

S'il semble maintenant facile d'acheter à distance un livre ou une machine à laver, c'est assez compliqué pour une voiture, produit qui impose une grosse dépense et que l'on veut donc voir et tester avant de signer. L'effet du reconfinement s'est d'ailleurs vite fait sentir. Selon le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), le volume de commandes a chuté de près de 70 % au cours de la première moitié de novembre. On imagine que cela ne s'est pas amélioré par la suite, surtout avec l'espoir de pouvoir retourner en concession en décembre.

La réouverture des commerces se fera avec un protocole sanitaire renforcé, avec notamment la mise en place d'une jauge plus sévère. Le président n'est pas entré dans les détails, ce devrait être fait par le Premier Ministre dans les prochains jours, mais il a été évoqué un client pour 8 m2 de surface de vente. Cela n'est toutefois pas une grande contrainte pour les concessions, qui sont le plus souvent de grands magasins où il n'y a pas un grand nombre de clients à la fois. Certaines concessions mettront peut-être en place un système de prise de rendez-vous pour venir voir les véhicules.

On peut tout de même voir un avantage à la situation pour les clients : la possibilité de faire de bonnes affaires. Avec ce mois de reconfinement, les points de vente ont de nouveau des stocks à écouler, d'autant que la fin de l'année approche avec son lot de contraintes réglementaires pour 2021 (malus plus sévère, nouvelle norme Euro 6d full). Pour vider les parkings et encaisser rapidement des chèques, les vendeurs devraient se montrer généreux dans les prochains jours.