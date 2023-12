Découvrez pourquoi ce Hilux neuf vaut presque deux fois moins cher qu'un Duster

En France, en 2023 presque 2024, acquérir une voiture neuve à moins de 12 000 euros fait presque figure de mission impossible. C'est simple : seule la Dacia Sandero sans option permet de signer un bon de commande avec ce budget. Ailleurs, cela est un peu différent. La preuve avec ce nouveau pick-up Toyota Hilux Champ disponible en Asie contre l'équivalent de 11 942 euros.

Sans surprise, vous ne pourrez pas rouler sur les routes de notre beau pays avec cet utilitaire au dessin mignon. Car son marché de destination n'est autre que la Thaïlande avec des règles antipollution et de sécurité beaucoup moins exigeantes que les nôtres. Cela n'empêche pas le Toyota Hilux Champ de proposer une multitude d'éléments intéressants. Sa benne peut par exemple recevoir de nombreux accessoires pour en faire au choix un camping-car, une grue mobile, une boutique, un centre de toilettage pour animaux, une crêperie, un véhicule de livraison ou encore un engin de chantier spécialisé.

En version de base, comme indiqué précédemment via une conversion basique au cours actuel de l'euro, le Toyota Hilux Champ débute à 459 000 bahts. Les clients font des compromis à ce tarif : il n'y a pas d'autoradio, ni d'horloge, ni de compte-tours. Son capot abrite dans cette configuration un 2,0l essence atmosphérique combiné à une boîte manuelle cinq vitesses. Il existe en outre des déclinaisons dotées de blocs 2,7l sans plomb et 2,4 diesel. Et pour les amateurs de low cost équipé, il y a aussi une transmission intégrale optionnelle. Rendez-vous dans la galerie pour découvrir le Toyota Hilux Champ configuré pour ses multiples usages.