Déjà en difficulté avec ses voitures, Maserati tente maintenant de vendre une montre hors de prix

Maserati peine à écouler ses voitures ? Qu’à cela ne tienne, la marque au Trident a trouvé une solution très italienne : vendre quelque chose d’encore plus cher mais beaucoup plus petit. En partenariat avec Bianchet, elle lance une montre en série -limitée à 100 exemplaires- facturée environ 87 000 euros. Oui, c’est une somme supérieure à celle demandée pour un SUV Maserati Grecale flambant neuf.

Baptisée UltraFino Flying Tourbillon, cette pièce célèbre les 100 ans du Trident avec un sens certain de la mesure tout en restant presque « raisonnable » face à une Maserati MCPura à 228 350 euros. Côté style, l’objet s’inspire directement de l’univers Maserati : cadran ajouré évoquant les jantes, finitions irisées et boîtier en carbone rappelant un châssis monocoque. Sous le verre saphir, un mouvement automatique ultra-fin de 3,85 mm anime un tourbillon en titane capable d’encaisser jusqu’à 5 000 G. Une robustesse légèrement excessive pour consulter l’heure en réunion.

Un stage en bonus

Pesant à peine 36 grammes, la montre se porte au choix sur bracelet carbone ou caoutchouc. Et pour justifier l’ensemble, Maserati propose même des essais exclusifs à Genève : conduire une supercar, puis contempler une montre presque aussi chère. Logique.