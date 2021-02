Départs en vacances : neige, verglas et restrictions de circulation

Les vacances scolaires d’hiver débutent ce soir pour la zone C et compte tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions en vigueur (couvre-feu, fermeture des remontées mécaniques), durant cette période, la circulation ne devrait pas connaître les habituelles difficultés pour se rendre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations de ski. Toutefois, la circulation sera difficile dans la soirée selon Bison Futé à la sortie de la capitale. « Vendredi 12 février, les départs, cumulés aux trajets liés à l’activité économique et aux trajets domicile-travail, aggraveront les encombrements habituels, toujours importants autour des grandes villes, en particulier sur la plage de 14h à 18h ».

Alertes météo dans plusieurs départements et restrictions de circulation

De plus, quatre départements de l'Ouest sont placés en vigilance rouge "neige-verglas" par Météo France, ce vendredi 12 février : la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre. L'épaisseur de glace au sol sera comprise entre 5 mm et 1 cm sur ces départements, selon Météo France. Le risque de pluies verglaçantes reste durable la journée de vendredi. Ces conditions rendant la chaussée glissante et très dangereuse, des restrictions de circulation dans les départements de l'Indre et de la Vendée ont été instaurées par des arrêtés préfectoraux.

35 départements sont en alerte orange. Parmi eux, 19 sont concernés par une vigilance "neige-verglas" (l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cher, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Drôme, le Finistère, l'Indre-et-Loire, l'Isère, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et la Vendée), 13 départements de l'Est sont touchés par une vigilance "grand-froid" (l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort) et 3 sont en alerte "crues" (la Somme, la Charente-Maritime et la Seine-et-Marne). En conséquence, Bison futé appelle les automobilistes ayant prévu de partir en vacances ce vendredi à reporter leur déplacement et à privilégier un départ Samedi 13 février pour des raisons de sécurité.

Les prévisions de Bison futé

Dans le sens des départs :

- Le vendredi 12 février est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France.

- Le samedi 13 février est classé vert au niveau national et Orange dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté.

- Le dimanche 14 février est classé vert au niveau national.

Dans le sens des Retours :

- Le vendredi 12 février est classé vert au niveau national.

- Le samedi 13 février est classé vert au niveau national.

- Le dimanche 14 février est classé vet au niveau national.