Déplacements en voiture : ce qui est autorisé les 24 et 25 décembre

Le 24 décembre

C'est la seule journée qui est épargnée par le couvre-feu mis en place le 15 décembre. On peut donc parler d'une journée normale ! Les déplacements sont libres aujourd'hui et cette nuit. On peut ainsi rejoindre des proches après 20 heures, rentrer de la messe sans crainte… Il n'y a pas besoin d'une attestation pour prendre sa voiture ce soir. Les trajets entre régions sont autorisés.

Attention toutefois aux contrôles des forces de l'ordre : si policiers et gendarmes n'auront pas d'attestation à contrôler, ils seront mobilisés pour des tests d'alcoolémie au volant.

Le gouvernement rappelle que les rassemblements sur la voie publique ne seront pas permis.

Le 25 décembre

Le couvre-feu est de nouveau en vigueur le 25, avec donc les consignes mises en place depuis le 15 décembre. Le 25 dès 20 heures et jusqu'à 6 heures le lendemain, les déplacements en voiture ne sont pas autorisés, sauf motifs dérogatoires :

motifs professionnels

motifs familiaux impérieux (garde d'enfants, apporter assistance à une personne vulnérable…)

missions d'intérêt général

raisons médicales, personne en situation de handicap et leur accompagnant

besoin des animaux de compagnie.

Il faut avoir une attestation de déplacement. Le non-respect du confinement peut être sanctionné par une amende de 135 €.

Attention donc si votre repas de Noël s'éternise, il faut arriver chez soi avant 20 heures. S'il est trop tard pour tenir le délai, mieux vaut dormir sur place, ce qui sera d'ailleurs plus prudent si vous avez consommé de l'alcool.