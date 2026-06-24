Glisser son SUV sur une place de parking relève de la manœuvre millimétrée. Au point de se demander si les places de stationnement n’auraient pas rétréci au fil du temps. Pourtant les lignes n’ont pas bougé. La mesure légale oscille toujours entre 4,80 m (épis 45°) et 5 m (longitudinale) de long pour 2,20 m à 2,30 m de large. D’où vient donc cette idée d’étroitesse ?

Nos voitures enflent. Les SUV (56 % de parts de marché en Europe), neufs gagnent en moyenne 1,2 centimètre en longueur et 0,5 centimètre en largeur tous les ans. Les voitures modernes grignotent inexorablement plus d'espace urbain et ont besoin de plus de place pour stationner.

Des centaines de milliers de places de stationnement en moins

Selon une étude publiée aujourd’hui par les ONG Transport & Environment (T&E) et Clean Cities, cette crise de croissance automobile provoque un nouveau problème urbain. L’envolée géométrie des voitures condamne de plus en plus d’espace de stationnement en surface.

Les voitures devenant trop larges pour les actuels marquages au sol existants, les autorités étudient régulièrement des révisions des normes de stationnement pour adapter les futurs parkings à la taille réelle des véhicules modernes. Mais impossible d’agrandir la taille des places de parking sur un espace contraint, sans en diminuer leur nombre.

D’ici à 2040, Londres et Berlin pourraient perdre jusqu’à 118 000 places de parking, Rome près de 95 000, et Paris — déjà engagée dans une chasse active aux véhicules thermiques — verrait 12 000 places supplémentaires s’évaporer.

Vers un rationnement fiscal de l'auto en ville ?

« Il est temps que l’automobile s’adapte à la ville, et non l’inverse », tranche Marie Chéron, directrice de T& E France par intérim.

Pour les automobilistes, la facture s’annonce salée. Après Paris, Lyon et Bordeaux, qui ont déjà mis en place un stationnement plus cher pour les véhicules lourds, c’est un véritable arsenal coercitif qui est réclamé à l’État et à l’Union européenne. Au programme, malus au poids durci, taxes d’immatriculation dissuasives, et même l’interdiction pure et simple à l’homologation des véhicules dépassant 192 cm de large d’ici la prochaine décennie.

Alors que les constructeurs ont délaissé les petites citadines au profit de modèles plus grands et plus rentables, l’étau se resserre. Entre la liberté de choisir son véhicule et la survie du stationnement en ville, les conducteurs européens s’apprêtent à vivre une rentrée sous haute tension.

Une question de sécurité aussi

Une précédente étude de T& E mettait en exergue la hausse de la hauteur des capots d’autos et leur impact direct sur la mortalité des piétons et des cyclistes. Passée de 76,9 cm en 2010 à 83,8 cm en moyenne, la surélévation de l’avant de la voiture modifie la zone d’impact sur le corps humain. Au lieu de percuter les membres inférieurs, le choc atteint directement le bassin, le buste ou la tête. Par ailleurs, l’élévation des lignes de caisse réduit la visibilité directe du conducteur vers le sol, notamment pour les enfants ou les personnes de petite taille situés juste devant le véhicule.

Selon les modélisations croisées de Transport & Environment et Clean Cities, le maintien des tendances actuelles d’embonpoint des voitures entraînerait à lui seul 400 décès supplémentaires par an en Europe d’ici à 2040, principalement des piétons et des cyclistes. La bataille des centimètres est une question d'espace mais aussi de sécurité.