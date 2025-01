Eh bien non, il n'y a pas que Paris et Lyon qui font la chasse aux "grosses" voitures !

Depuis de nombreuses années, l'automobiliste parisien ou francilien est le sujet de moquerie préféré des conducteurs de province. Celui subit les attaques répétées de la municipalité pour réduire la place de la voiture dans la Capitale avec au choix une diminution du nombre de places de stationnement, réduction de la vitesse, mise en place de restriction de circulation et plus récemment une tarification du stationnement lié au poids des véhicules. Ainsi, depuis le premier octobre dernier, il faut payer 18 €/h pour un véhicule thermique pesant plus de 1 600 kg, ou un électrique ou hybride de plus de 2 000 kg.

Paris avait suivi Lyon et c'est au tour maintenant de Bordeaux de faire de même. Pas de surprise puisque les deux dernières sont gérées par des écologistes et on connaît l'aversion d'Anne Hidalgo pour l'automobile.

À Bordeaux, cette mesure, qui consiste à une augmentation de 30 % du tarif actuellement en vigueur, entrera en service le 1er mai prochain. Elle concernera les véhicules pesant plus de 1 600 kg pour les modèles thermiques et au-delà des 1 900 kg pour les hybrides et électriques. Selon la mairie, cela représente environ 10 % des abonnés et 14 % des visiteurs. Les professionnels ne seront pas concernés par ce nouveau dispositif.

Sans aucune surprise, la municipalité avance des arguments bien connus : ainsi, selon l'édile, ces véhicules ont « un impact écologique plus fort », « génèrent plus de pollution et augmentent les émissions de CO2 ». Ils dégradent aussi « les voiries plus rapidement » en raison de leur poids et occupent « une place de l'espace public plus importante (...) par leur volume encombrant (qui) réduit la capacité de stationnement ».

Bordeaux va donc devenir, comme Paris et Lyon, une ville dans laquelle il ne va pas faire bon être automobiliste. Les concessionnaires de parking souterrain vont pouvoir se frotter les mains.