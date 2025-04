Des concessionnaires joignables jour et nuit, dimanche compris

Prodigieuse Wonder Woman ou exceptionnel Super Man. La nouvelle (ou le nouveau) standardiste de vos concessions automobiles ne quitte jamais de son poste de travail. D’une voix douce et bienveillante elle (il) répond à vos demandes téléphoniques 24/24 tous les jours de l’année sans interruption. Avec la capacité de gérer un nombre illimité d’appels simultanés.

Ils se prénomment Sandra et Sam. Mais chacun(e) peut être affublé(e) de n’importe quel petit nom en fonction des besoins, des pays, des régions, des envies. Polyglottes et sans ego, ces assistants conversationnels dopés à l’IA s’imposent comme d'incontournables nouveaux acteurs dans la chaîne de valeur du service après-vente automobile. Bien loin des Voicebot (robots conversationnels) traditionnels, celui développé par la start-up Sandra AI, permet une discussion fluide. Il suffit de formuler sa demande comme vous le feriez à une personne.

Une prise en charge Instantanée permanente

L’un des principaux avantages pour les clients réside dans la disponibilité constante de Sandra et sa simplicité d’utilisation. Accessible en permanence, l'assitant virtuel prend en charge immédiatement la demande client.

Les automobilistes peuvent désormais planifier leurs rendez-vous en temps réel, de jour comme de nuit. Le Groupe Guez en Normandie a couplé Sandra et outil mécaplanning et mettre en concordance les disponibilités du client et celles de l’atelier. Depuis « on ne perd plus aucun appel téléphonique, tout en soulageant la standardiste d'accueil » se réjouit Charles Guez directeur du réseau de concession.

Fluidité de conversation

Paramétrée pour le langage automobile, l’assistante comprend quasiment tous les mots techniques courants, ainsi que la signification des témoin lumineux qui peuvent s’afficher sur votre écran. Pas besoin d'en connaître la signification. Il suffit de décrire oralement le pictogramme. Lors de notre test la standardiste virtuelle a par exemple été capable d'indiquer que « le voyant lumineux en forme de fer à cheval avec un point d'exclamation au centre » était dû à un « problème de sous gonflage de pneus » et a conseillé « de passer en station service ou de venir au centre ». Sandra s'est en revanche montrée « désolée » pour notre « problème de boîte de vitesses » dont elle ne peut trouver la cause et a demande un numéro de téléphone, afin de « vous recontacter bientôt. »

Aide aux campagnes de rappels

La nouvelle assistante virtuelle peut effectuer des réponses personnalisées à chaque client. Il suffit de donner son numéro de plaque minéralogique et l’assistant conversationnel retrouve le VIN (le code) propre à votre voiture, l’historique des visites et même vous proposer un devis.

La réceptionniste IA peut faire davantage. « Sandra est capable de savoir si l’auto fait objet d'une campagne de rappel constructeur » souligne Badr El Idrissi Mokdad, Co-fondateur et CEO de Sandra AI. Comme dans le cas pour des airbags Takata. « Lors d’une prise de rendez-vous Sandra repère automatiquement si la voiture est dotée des fameux et priorise sa prise en charge » explique Badr El Idriss Mokad. Sans aller jusqu'à interdire l'utilisation du véhicule. À l’avenir, Sandra devrait être en capacité de recontacter directement les propriétaires de véhicules faisant l’objet de rappel.

De l'atelier à la vente

Déjà utilisé dans 60 concessions en France, le système Sandra répond à plus de 15 000 appels mensuels. Dans les prochains mois Sandra devrait se développer vers la partie commerciale et gérer la prise de rendez-vous avec un vendeur pour un essai auto. Mais Sandra n’est pas toute seule. E-Mily, Vroomly, CarLabs ou encore Drive Motor comptent également s’imposer sur ce marché en pleine ascension. L’assistant conversationnel, s’impose comme le nouvel atout des concessionnaires pour conserver et attirer le client, un bien de plus en plus précieux.

Mais si vous préférez discuter avec un(e) standardiste en chair et en os, vous pouvez toujours appeler aux heures d'ouverture et le demander à Sandra qui vous redirige vers le standard. Au risque qu'il soit occupé.