Comment comprendre les témoins lumineux qui s’affichent au tableau de bord ?

Si certains modèles de véhicule présentent des particularités propres en matière de témoins et de voyant au tableau de bord, la majorité d’entre eux ont depuis toujours la même signification.

Ce qui nous perturbe et parfois nous panique le plus, c’est leur très grand nombre. Une quantité qui ne cesse de se multiplier au fur et à mesure que nos véhicules modernes se complexifient à l’envi. Du plus évident à l’inconnu total, décryptage…

Des grands inconnus au plus classiques

Le système de freinage… non pas un mais trois voyants !

Ce serait trop simple s’il n’existait qu’un seul et unique voyant mais vos freins en nécessitent trois.

Le premier avec son point d’exclamation c’est le frein à main. S’il reste allumé soit vous avez oublié de desserrer le frein à main complètement, soit le système de freinage a un défaut de liquide de frein ou une fuite.

Le second voyant lorsqu’il clignote indique une usure importante des plaquettes de frein. Le 3ème, vous prévient lorsqu’il est allumé que votre

système d’antiblocage des roues est désactivé ou défectueux.

L’avarie du système de contrôle du moteur !

Il apparaît régulièrement en jaune ou rouge mais quid de sa signification ?

C’est simple : jaune vous pouvez continuer à rouler, rouge, il faut vous arrêter immédiatement pour éviter d’endommager des composants mécaniques essentiels. Clignotant : vous risquez un problème de catalyseur ce qui induit de rouler à vitesse modérée jusqu’à ce qu’il cesse de clignoter. Affiché en continu le voyant indique une défectuosité du système d’alimentation ou d’allumage. Bien souvent il notifie simplement un problème de filtre à particules ou d’encrassement important.

Lorsque son témoin reste allumé alors que vous roulez, c’est la panne assurée à plus ou moins long terme !

Le préchauffage… réservé aux diesels

Allumé lorsque vous mettez le contact, il s’éteint dès que votre véhicule est prêt à démarrer. S’il reste allumé une fois le moteur en marche, il signale un problème souvent lié à des bougies de préchauffage usagées.

Les systèmes de stabilité électronique

Appelés ESP, ESC, LDW (Lane Departure Warning) ou assistant de correction de trajectoire selon les constructeurs, ils sont relativement récents et n’équipent pas encore tous les véhicules. Certains modèles vous avertissent lorsque le système est activé lorsque vous franchissez une ligne continue ou si vous tournez sans mettre votre clignotant. Vert il fonctionne, affiché en jaune il vous indique qu’il est tout simplement désactivé.

Manque d’huile

L’huile est essentielle à votre moteur. Si ce voyant s’affiche « orange » il faut impérativement faire le niveau. Mais s’il passe « au rouge » alors que le moteur tourne, il est urgent de vous arrêter. Un défaut de pression d’huile et c’est la casse moteur assurée.

La jauge de température

D’un seul coup le voyant passe au rouge ! Ce témoin indique une augmentation excessive voire dangereuse de la température du liquide de refroidissement ce qui peut entraîner une casse du joint de culasse. Dans le pire des cas vous pouvez remplacer dans l’urgence le liquide de refroidissement par de l’eau minérale mais attention, n’ouvrez jamais le vase d’expansion à chaud, vous vous brûleriez. Pour faire baisser la température, mettez le chauffage de l’habitacle à fond, cela détournera le flux de chaleur et arrêtez-vous dès que vous le pourrez.

La pression des pneus, un voyant présent mais pas pour tous

Vous ne le trouverez bien souvent que sur des véhicules Premium équipés de capteurs qui vous indiquent qu’un pneu est dégonflé ou que le capteur est… en panne !

La direction assistée

Vous n’avez pas besoin d’un voyant pour vous rendre compte que le volant est devenu plus dur à manœuvrer mais si ce dernier s’allume en rouge ou en orange vous êtes certain d’avoir un problème de direction !

Les ampoules

Simple à comprendre ce voyant lorsqu’il s’allume en continu vous indique que vous avez une ampoule déficiente. Seul problème… il ne vous dit pas laquelle.

L’entretien

La clé plate qui vient d’apparaître vous rappelle que votre voiture a besoin de sa révision. Pensez-y !

Porte ouverte…

Bien souvent ce voyant qui est l’un des plus faciles à comprendre s’accompagne d’un agaçant bip-bip, voire sur les modèles haut de gamme d’une voix off qui vous indique qu’elle porte ou coffre est ouvert ou mal fermée.

Le niveau de carburant

Quand vous en êtes là il est grand temps de trouver une station-service. Dès que votre niveau de carburant passe sous un certain seuil, ce voyant se met à clignoter, en moyenne lorsqu’il vous reste moins de 100 km d’autonomie. Allumé de façon fixe vous risquez de ne pas aller au-delà de 50 voire de 25 km d’autonomie.

Les airbags

Théoriquement le témoin d’airbags n’a pas de raison de s’allumer sauf si l’un d’eux connaît un dysfonctionnement. Ce qui peut être grave en cas d’accident.

Le Start & Stop

Devenu classique, le système Start & Stop permet – en théorie - de réduire la consommation de carburant. Le voyant ne s’allume que si vous désactivez le système ou s’il ne fonctionne pas.

Régulateur de vitesse : classique, adaptatif ou intelligent

Le régulateur de vitesse peut être classique, adaptatif ou intelligent. Quel qu’il soit il s’affiche en vert lorsqu’il fonctionne.

Le niveau d’AdBlue

Il n’apparaît que sur certaines motorisations diesel qui nécessitent l’adjonction d’AdBlue pour réduire leurs émissions d’oxyde d’azote (NOx). Souvent placé à côté de celui du carburant il vous avertit lorsque le niveau d’AdBlue est trop bas. Mieux vaut faire le plein car sans AdBlue la voiture ne démarrera pas.

En conclusion…

Les voyants du tableau de bord sont là pour vous alerter des problèmes techniques que peut rencontrer votre véhicule. Vert pour l’activation, jaune pour déclencher une alerte ou rouge dans les cas critiques d’une panne imminente, il est impératif de les connaître et d’en comprendre la signification pour vous éviter une fois sur la route de devoir appeler une dépanneuse.