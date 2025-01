Des dizaines de Mercedes anciennes abandonnées sur un terrain vague

Les collectionneurs attendent parfois trop longtemps avant de s'attaquer à la restauration d'un véhicule en manque d'attention. En entreposant plusieurs mois les voitures sur de l'herbe, la rouille et les rongeurs ont le temps de faire leur travail avec des faisceaux grignotés et des éléments de carrosserie troués. La preuve avec ces Mercedes laissées à l'abandon outre-Manche.

Des coupés, des berlines, des cabriolets et des breaks

La chaîne Exploring With Boss publie sur la plateforme vidéo Youtube les séquences de sa dernière trouvaille. Les plans dévoilent de nombreuses Mercedes W116, W123 et W115 complètes ou partiellement démontées à la merci des éléments naturels. De la mousse, des buissons et des arbres ont fait leur chemin sur et à l'intérieur des Allemandes. Un processus bien avancé qui condamne malheureusement la plupart d'entre elles à finir en pièces détachées.

Des autos pas si rares mais souvent restaurées

Les images ne comportent aucune Mercedes à porte papillon valant des millions d'euros. Les plus observateurs noteront néanmoins la présence de berlines Classe E, cabriolets SL R107, limousines Classe S et de la 190 remplacée ensuite par la Classe C. D'après le réalisateur de la vidéo, le terrain a été vendu en 2024 et accueillait précédemment encore plus de Mercedes ! Personne ne sait ce que ces autos sont devenues entre-temps.