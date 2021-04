DESIGNERbyBELLU - Irvin W. Rybicki, le sacrifié de la General Motors

Contrairement à ses prédécesseurs Harley J. Earl et William L. Mitchell qui cultivaient l’exubérance, Irvin W. Rybicki est un personnage effacé, au physique banal, au parcours tracé dans l’humilité. Né à Detroit le 16 septembre 1921, il passera toute sa vie dans la capitale du Michigan. En soi un signe d’austérité et d’abnégation !

Le jeune Irv suit un cursus scolaire classique qui ne passe ni par les arts ni par le design. Il est passionné par l’aviation et le sport, comme tous les adolescents de son temps et de son âge. Blessé aux États-Unis au cours de son service militaire, il est réformé et ne partira jamais combattre à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1944, Irv Rybicki trouve un poste au centre d’essais de la General Motors. Faute d’aéronautique, il fréquente les ingénieurs de l’automobile. Il suit une formation pour travailler dans les studios de création et se familiarise avec les designers. Il travaille pendant six ans avec Bill Mitchell, chez Cadillac, puis pendant cinq ans avec Art Ross chez Oldsmobile, avant de devenir l’assistant de Chuck Jordan dans les hautes sphères du design. Il refuse un poste chez Opel - l’Europe est trop éloignée de son Michigan natal - et préfère prendre la suite de Clare MacKichan chez Chevrolet en février 1962. Là, il n’intervient pas sur la Corvette qui est traitée à part, dans l’atelier « Plan 8 » occupant une ancienne usine de la carrosserie Fisher.

À partir de septembre 1970, il est responsable du design extérieur pour les marques Chevrolet, Pontiac et GMC. Deux ans plus tard, il bascule sur trois autres labels du groupe, Buick, Cadillac et Oldsmobile.

Le 1er août 1977, Irvin Rybicki prend la suite de Bill Mitchell. À la tête des studios de la GM, il a la lourde tâche de gérer la remise en question de la société de consommation. Physique sage et discret, Irvin Rybicki n’est pas du genre à revêtir les tenues flamboyantes de ses prédécesseurs.

Pendant son mandat, l’aérodynamique devient une préoccupation majeure à la suite des chocs pétroliers des années 1970. Une série de concept-cars explorent cette voie. La première de la lignée, l’Aero 2000, est présentée à Orlando dans le cadre du World of Motion de l’Epcot Center en octobre 1982.

Radicalement épurée, elle améliore encore les performances de l’Aero X avec un Cx de 0,23. Et la progression n’est pas terminée puisque suivront l’Aero 2002 en 1982, avec un Cx de 0,14, la Chevrolet Citation IV au printemps 1983, avec un Cx de 0,18, l’Express en janvier 1987, avec un Cx de 0,195 et l’Aero 2003A en 1987 avec un Cx de 0,166.

Irvin Rybicki doit aussi interpréter l’aspiration à une automobile plus fonctionnelle. La Pontiac Transport de 1986 donne une élégante lecture du monospace.

Le design des années 1980 ne s’interdit pas de superbes exercices de style, à l’instar de la Buick Wildcat. Présentée au SEMA de Las Vegas, en novembre 1985, cette berlinette réalisée par Buick Special Products reçoit le Car Design Award organisé par le magazine Auto & Design, un prix qui récompense des lignes très souples, mais sans mollesse. La carrosserie, développée avec le concours de PPG Industries, dispose d’un cockpit entièrement pivotant vers l’avant.

En février 1986, la Corvette Indy est une berlinette à moteur central au contenu technologique très riche. Les trains roulants, et notamment la suspension active, ont été développés avec le concours de Lotus. Ils incluent la transmission intégrale, les quatre roues directrices, le contrôle de motricité et le freinage antiblocage. Sa ligne explore avec succès les subtilités de la bionique dans les volumes extérieurs comme dans l’aménagement intérieur. La voiture subira d’intensives séances d’essais dynamiques.

Apparaît ensuite l’Oldsmobile Aerotech, en septembre 1986. D’emblée, la destination de cette berlinette profilée est de battre des records de vitesse. En effet, en août 1987, la version allongée Aerotech ST qui repose sur un châssis March, atteindra 430 km/h à Fort Stockton, au Texas, entre les mains du champion A. J. Foyt.

Ce sont les derniers projets développés sous l’ère Rybicki. Irvin Rybicki se retire en octobre 1986. Il mourra le 24 juillet 2001.