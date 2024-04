Détruire une voiture de gendarmerie coûte 1 000 €

Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 avril 2024, à Ytrac, dans l’ouest du Cantal, un homme a foncé sur une voiture de gendarmerie, la détruisant sans faire de victime. Il a été condamné vendredi 12 avril, relate notre confrère de la presse régionale, La Montagne.

Les faits se sont produits à l’ouest d’Aurillac, sur la RD120, peu après 23 heures. Un premier accident venait de se produire sur cette route départementale. Une voiture était entrée en collision avec une biche. Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) d’Aurillac s’est rendu sur place pour baliser l’accident en plaçant leur véhicule, gyrophares allumés, sur la voie de droite, en amont du véhicule accidenté avec une signalisation adéquate. Une voiture a alors percuté de plein fouet le véhicule du PSIG sans faire de blessés, les gendarmes ayant sautés dans un talus. Le conducteur a été immédiatement interpellé. Il n’avait pas le permis et présentait un taux d’alcool de 0,78 g par litre de sang.

Déféré la semaine dernière au parquet d’Aurillac, il a été jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et condamné à un an de prison et 1 000 € d’amende. Il ne devrait cependant pas aller en prison, selon La Montagne. Aucun mandat de dépôt n’a été prononcé à son encontre. Une demande a été faite pour un aménagement de peine.