Disparition de Claude Brasseur: grand acteur, mais aussi vainqueur du Dakar

Claude Brasseur, décédé ce mardi à l'âge de 84 ans (rien à voir avec le Covid, précise son entourage), restera comme un des grands acteurs français des dernières décennies. Il a à son actif 90 films, d'innombrables apparitions au théâtre et deux Césars. Parmi ses films les plus populaires, on citera notamment La Boum, Camping, ou bien encore la série des "Un éléphant ça trompe énormément" (liste loin d'être exhaustive)

Un grand acteur, donc, mais aussi un amateur de sensations fortes (il faisait partie de l'équipe de France de Bobsleigh, avec laquelle il manquera de participer aux Jeux Olympiques en 1964), et notamment de sport automobile, puisqu'il participera ainsi à six reprises au rallye Paris-Dakar.

Interviewé il y a quelques années par Europe 1, il expliquait que tout était né d'une boutade lancée par un ami, à l'occasion de vacances au ski: "On était aux sports d’hiver avec une bande de copains, dont Jacky Ickx." Alors qu'une émission sportive qu'ils regardent tous ensemble à la télévision diffuse des images du Paris-Dakar, un des amis lance depuis le fond de la salle : "J’en connais deux, s’ils n’étaient pas des dégonflés, voilà ce qu’ils feraient !"

L'idée fait son chemin durant la soirée (arrosée semble-t-il) et la nuit, et le lendemain Ickx lance à Brasseur "Dis, qu’est-ce que t’en penses des conneries dont on a parlé hier soir ?" (cliquez ci-dessous pour retrouver le témoignage complet de Claude Brasseur, ainsi qu'une très émouvante anecdote de course)

L'aventure est lancée. Brasseur, qui n'y connaît rien, prend tout de même avant de partir conseil auprès de Jean Todt qui fut un copilote renommé avant d'embrasser la brillante carrière que l'on sait.

Quelques mois plus tard, Ickx et Brasseur se retrouvent au départ de la course, qui en 1981 connaît sa troisième édition, au volant d'une Citroën CX avec laquelle ils signeront quelques beaux chronos. Ils doivent hélas abandonner après un accident, mais le virus est là: l'équipage rempilera pour les cinq éditions suivantes, s'offrant le luxe d'une victoire en 1983 au volant d'un Mercedes 280 GE.