DS vous propose de voter pour le design d'une nouvelle SM

Le dessin présenté est bien sympathique mais c'est à se demander si on arrive encore à voir la route une fois que l'on est au volant.

Etre designer, il me semble que ce n'est pas seulement dessiner des carrosseries de rêve, c'est aussi tenir compte d'un minimum d’impératifs pratiques et de contraintes de sécurité. Si un concept n'est pas pensé en fonction d'une industrialisation éventuelle (et donc avec un minimum de modifications entre le concept et la version finale), on a juste une étude stérile qui peut éventuellement servir dans un film des studios Marvel.