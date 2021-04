E85 : le Grand Est va de nouveau proposer des boîtiers de conversion à 1 €

Le 1er avril, la région Grand Est a lancé une opération très intéressante : le boîtier de conversion E85 à 1 €. Plus précisément, la région a accordé une aide allant jusqu'à 900 €. Le coup de pouce était réservé aux 1 000 premières demandes… et il y a eu 1 600 demandes en deux semaines.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont raté l'occasion. Le Grand Est a annoncé que l'opération va être renouvelée dès le 1er juin. Il y aura de nouveau 1 000 boîtiers avec une aide maximale de 900 €. Et le bon point est que la région voit déjà plus loin, puisqu'elle promet ensuite jusqu'à 500 € pour les 5 000 demandes suivantes !

Si vous habitez dans ce coin, cela vaut le coup. Grâce à la conversion, on peut rouler avec un carburant qui coûte moins de 70 centimes le litre. Si le superéthanol entraîne une surconsommation, on s'y retrouve vite, d'autant que le prix du sans-plomb 95 a fortement augmenté ces derniers mois. Et on s'y retrouve encore plus vite avec une telle aide !

Pour rappel, les conditions pour bénéficier de cette aide sont les suivantes :

disposer d’une résidence principale dans le Grand Est,

être propriétaire d’un véhicule immatriculé dans l’un des 10 départements du Grand Est,

se rendre chez l’un des 172 garagistes habilités et implantés dans le Grand Est, qui installera le boîtier E85 homologué.

Il n'y a pas de condition de ressources. Le client paiera donc 1 €, ou plus si le coût du kit et de son installation dépasse les 901 €, puis les 501 €.