Electric test days: essayer avant (peut-être) d'adopter

La France s’apprête - enfin ! - à franchir le cap symbolique des 100 000 points de charge ouverts au public, et de plus en plus d’automobilistes commencent à considérer la mobilité électrique comme une solution intéressante pour leurs trajets quotidiens…et plus lointains.

Au premier trimestre, les modèles « zéro émission » ont ainsi représenté plus de 15% des immatriculations de voitures neuves en France, et les prévisions sont à la hausse.

Pour autant, de nombreuses questions se posent encore avant de franchir le pas. Quid de la facilité d’utilisation de ces véhicules ? De leur agrément de conduite ? De leur confort ? Des économies - réelles ou supposées - à l’usage ? De même, il faut s’assurer qu’un véhicule électrique est véritablement adapté à votre utilisation avant de franchir le pas.

Un salon s’est donné pour mission de vous aider à y voir plus clair. Après trois éditions parisiennes, les Electric test days, événement placé sous le haut patronage de la Ministre en charge de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, élargissent leurs horizons et se dérouleront cette année dans six métropoles concernées par des Zones à faibles émissions mobilités, ces fameuses ZFE dont la mise en place s’annonce plus chaotique qu’espéré par les pouvoirs publics.

Ce sont donc les automobilistes des régions de Lille, Lyon, Rouen, Bordeaux, Nantes et Paris qui cette année pourront, une journée durant, tester gratuitement des modèles électriques de marques variées. Les réservations s’opèrent grâce à une plateforme dédiée, et le succès promet d’être au rendez-vous si l’on songe que lors de la dernière édition à Paris, plus de 1 000 essais avaient été réalisés dans la journée.

Parmi les modèles proposés cette année, on citera notamment les Opel Corsa-e et Mokka-e, Renault Mégane E-Tech, Cupra Born, Skoda Enyaq iV, Hyundai Ioniq 6, Lexus UX 300e, Volkswagen ID.Buzz, Kia EV6, MG4 et autres Nissan Arya (liste non exhaustive). Joli plateau, donc.