Électrification : les aires d’autoroutes manquent d’espace

Le transport routier représente aujourd’hui 90 % des flux de marchandises et 7 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Afin de participer à la décarbonation, les constructeurs ont choisi de développer le poids lourd électrique à batterie. D’ici 2035, 30 % des camions seraient électrifiés et représenteraient 25,3 % des trajets longue distance en France. Or aujourd’hui le nombre de bornes de recharges dédiées aux camions est anecdotique. D’après Louis du Pasquier, Directeur des mobilités décarbonées de Vinci Autoroutes, il « existe actuellement en moyenne neuf points de recharge par aire, à l’horizon 2035, il en faudra une soixantaine » pour répondre à la demande des poids lourds et aux 15 millions de voitures électriques attendues en France (2). Un défi financier et foncier.

8 000 places de stationnement PL en moins

Si l’investissement sur le réseau de distribution et le transport d’électricité est estimé à 630 millions d’euros, techniquement cela ne pose aucun problème. En revanche, la rareté de l’espace nécessaire à l’installation de bornes de recharges poids lourds pose question. La restructuration de l’emprise du foncier pour l’installation de bornes PL supprimerait environ 8 000 places de stationnement camions sur les aires de repos et de service. Au total, « deux tiers des tronçons autoroutiers seront potentiellement en déficit structurel de place poids lourds d’ici 2035. »

Préempter l’espace automobile ?

Pour pouvoir répondre à la demande en tenant compte des enjeux liés à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), un des moyens envisagés est de préempter des places de parking dévolues aux véhicules thermiques. Ce d’autant que l’infrastructure électrique de recharge demande un parking traversant (contrairement au stationnement en épi actuel) donc avec une forte emprise sur le foncier. Cela ne concernerait que les espaces camions. Mais compte tenu de la permanence et de la régularité du trafic poids lourds dans le temps (contrairement aux pics des vacances pour l’auto) et de la nécessité prochaine d’accueillir des méga-camions, la possibilité de réaménager les aires autoroutières en empiétant sur le domaine jusque-là réservé aux automobiles est une autre piste possible.

(1) « Électrification de la mobilité lourde longue distance. Besoins en enjeux de la recharge en itinérance mars 2024 ».

(2) « Les enjeux du développement de l'électromobilité pour le système électrique » RTE.