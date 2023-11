Electrikhana 2 : la dernière vidéo de Ken Block pour décembre prochain

Ken Block nous quittait en début d'année dans un accident fatal de motoneige. Les fans de la star découvrent désormais avec surprise via la chaîne Youtube Hoonigan l'annonce d'une vidéo jamais sortie pour décembre. Un ultime cadeau rendu possible par l'approbation de la famille du pilote. Le nom du dernier spectacle attendu : Electrikhana 2.

Les scènes toujours plus impressionnantes et divertissantes sont pour ce volet tournées dans les rues de Mexico City. Le décor moins flamboyant que celui du précédent épisode de Las Vegas aura néanmoins une aura toute particulière compte tenu du fait qu'il incarnera la dernière production avec Ken Block aux commandes. Comme précédemment, le pilote prendra le volant de l'Audi Sport Quattro profondément modifiée pour devenir la Hoonitron. Un coupé survolté délivrant au sol la bagatelle de 1400 chevaux via deux moteurs électriques et quatre batteries issues d'un SUV Audi Q7 hybride rechargeable. La cavalerie fait fumer les pneus via une transmission intégrale capable d'encaisser le couple maximal phénoménal de l'engin culminant à 6000 Nm. Enfin, un frein à main hydraulique parfaitement adapté à l'exercice du drift et des pneus Toyo R888 complètent l'ensemble.

Dans les commentaires Youtube, une pluie de messages des internautes mêlent tristesse et enthousiasme à l'idée de voir Ken Block à l'œuvre une dernière fois. Personne ne s'attendait en effet à une telle annonce pour décembre prochain. Rendez-vous donc dans quelques semaines sur la chaîne Hoonigan pour découvrir cela.