Elle pulvérise sa 350Z puis tente de prendre la fuite à son volant

Lorsqu'un grave accident se produit, les conducteurs des véhicules concernés prennent généralement le temps d'appeler les secours pour réduire les risques des complications ou la police pour constater les faits. Des comportements normaux non envisagés par cette conductrice qui opte pour une solution surprenante.

Le clip publié sur les réseaux sociaux montre une 350Z Roadster lourdement endommagée après une collision contre des véhicules stationnés au bord de la route. Là où tout le monde s'attend à voir l'automobiliste sortir, cette dernière décide de passer la marche arrière, accélérer à fond, manœuvrer tant bien que mal et reprendre la route avec son cabriolet.

Le volant tourné avec l'airbag déployé

Une manœuvre qui surprend à plus d'un titre. Déjà, la sportive japonaise ne ressemble plus à grand-chose avec la roue avant gauche arrachée, le capot plié et une aile broyée. Ensuite, conduire dans ses conditions n'annonce rien de bon. L'airbag déployé par la violence du choc et l'état de la voiture indiquent que seule une dépanneuse peut désormais déplacer ce véhicule.

Après une telle figure immortalisée en vidéo, nul doute que cette conductrice ne passera pas inaperçue. Concernant la Nissan 350z Roadster, elle dispose lorsqu'elle est en état de circuler d'un moteur 3,5l V6 atmosphérique de 280 chevaux en début de carrière puis 313 chevaux après le restylage. Un modèle actuellement abordable pour le plaisir de conduite offert à surveiller de près dans les petites annonces.