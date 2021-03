En Allemagne, il y a plus de Trabant que de Tesla

Combien faut-il de voitures électriques pour compenser les émissions polluantes d'une voiture telle que la Trabant 601, et son successeur, la 1.1 ? Cela pourrait bien faire débat vu les ressources nécessaires à la construction d'une Tesla face à une auto aussi rustique que la "Trabi". Mais pourquoi cette comparaison ?

Les médias allemands se sont amusés d'un constat récemment : il y a plus de Trabant sur les routes allemandes que de Tesla, tout modèle confondu. Mieux encore : selon les statistiques de l'Autorité fédérale des transports, qui recense les immatriculations et les véhicules autorisés à circuler, il y aurait eu environ 3000 licences supplémentaires accordées à des Trabant sur les dernières années, portant leur nombre à 38 173 unités.

C'est 4000 de plus que l'ensemble des Tesla circulant en Allemagne, un pays pourtant majeur en mobilité électrique puisqu'en 2020, l'Allemagne faisait partie du Top 5 des marchés mondiaux de voitures électriques en valeur absolue. Evidemment, il ne faudra pas bien longtemps avant que les Tesla soient plus nombreuses que les Trabant sur la route. Mais en prenant tout en compte (kilométrage, matières premières pour la fabrication, poids, usure des consommables), il n'est pas sûr que le bilan carbone de la plus jeune soit meilleur que celui de la vieille soviétique.

En tout cas, l'originalité de la situation veut que les Trabant allemandes étaient produites dans l'usine de Zwickau, rachetée par Volkswagen au début des années 90, et qui produit aujourd'hui... les ID 3.