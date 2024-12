Le jour où Trabi devint un symbole…

Le 9 novembre dernier, Berlin célébrait le trente-cinquième anniversaire de la chute du Mur de Berlin. Parmi les symboles les plus marquants de cette journée historique dans la mémoire des Berlinois, la Trabant occupe une place importante.

On la surnomme aussi « Trabi »

Rappel des faits. En mai 1989, l’exode massif des citoyens est-allemands vers la République fédérale d’Allemagne fut rendu possible par l’ouverture de la frontière entre la Hongrie et l’Autriche.

Le ton était donné. L’envie de liberté se faisait de plus en plus prégnante.

À partir d’octobre 1989, d’importantes manifestations pour la démocratisation du régime provoquèrent les premiers bouleversements en République démocratique allemande. Les principaux dirigeants démissionnèrent.

Le 9 novembre, le Mur de Berlin, édifié en 1961, s’effondrait et la frontière est-allemande s’ouvrait.

Aussitôt libérés, les Allemands de l’Est sont partis humer la liberté au volant de leur Trabant fumante et pétaradante, roulant à 95 km/h sur les autoroutes habituées à voir débouler les Porsche et les BMW à plus de 200 km/h !

L’unification de l’Allemagne sera proclamée le 3 octobre 1990.

Au moment de la chute du Mur de Berline, la Trabant 601 est l’un des deux seuls modèles produits en RDA, le second étant la Wartburg fabriquée par la VEB Automobile Werk Eisenach.

La première Trabant (type 500) est apparue en automne 1956 et entra en production en août 1958 dans l’usine de Zwickau, qui avait été inaugurée en 1904 pour fabriquer les Horch et les Audi avant la Seconde Guerre mondiale.

La Trabant est une traction avant animée par un moteur deux-temps bicylindre (500 cm3 18 ch pour les premières) et sa carrosserie est moulée en matière plastique

En mars 1963, la 500 est remplacée la 600 qui elle-même devient la 601 en mars 1964 avec des retouches qui la « modernisent ».

La 306 099e et dernière Trabant sortira d’usine le 20 août 1991, une usine qui aujourd’hui appartient au Groupe Volkswagen et qui, à ce titre, est menacée de fermeture.