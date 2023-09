En voiture, on est tous fliqués et vendus, révèle Mozilla

Navigation, e-call, interfaces Carplay ou Android, caméras et micros embarqués : les voitures sont aujourd’hui d’énormes objets connectés. Mais qui se soucie des centaines de données instantanément collectées par les constructeurs ? Pas les automobilistes en tout cas, plus souvent inquiets de l’utilisation faite de leurs recherches web à domicile ou des collectes de données sur leur smartphone. Et pourtant. La fondation Mozilla, qui s’est penchée sur la question est arrivée à une constatation plutôt terrifiante : nos autos seraient, en la matière, les plus mauvais élèves et les pires mouchards dans l’intégralité des produits testés .

l'automobile : l'archi mauvais élève

Cette fondation, une association américaine à but non lucrative (c’est elle qui, entre autres, édite le navigateur Firefox) a mis en place un projet de recherche intitulé Privacy Not Included et s’en est allé étudier de nombreux produits connectés pour vérifier l’utilisation des données collectées. Résultat ? « L’automobile est officiellement la pire catégorie de produits pour la protection de la vie privée ».

Pour parvenir à cette conclusion, l’ONG n’a pas eu besoin d’installer des mouchards dans les voitures. Elle s’est contentée d’ausculter les clauses de confidentialité de 25 marques, et affirme avoir passé 600 heures à éplucher les conditions d’utilisations, ces lignes et alinéas écrits en tout petit lors de la signature d’un acte d’achat. Et le bilan est catastrophique. En gros, aucun constructeur ne respecte la vie privée de ses clients.

Mozilla les a pourtant classés, du moins mauvais au pire. Et, cocorico, c’est Renault et Dacia qui apparaissent comme les moins cancres en la matière. Les deux marques d’origine françaises permettent ainsi à leurs acheteurs de demander la suppression de leurs données collectées, sans aucune conséquence. À l’inverse, son vieux partenaire Nissan apparaît comme l’un des plus mauvais élèves. Tesla lui, est plus fourbe. Car si l’Américain permet la même manœuvre que le losange, il signale à celui qui oserait réclamer cet effacement, que ce sera au détriment de « certaines fonctionnalités de la voiture ». De quoi freiner les ardeurs d’une majeure partie des clients. Subaru, lui, ne s’en préoccupe même pas. En achetant un modèle du Japonais, ou même en prenant simplement place à bord, on consent à ce que nos données soient utilisées.

Mais qu’est ce que les constructeurs – collecteurs peuvent bien faire de nos modes de déplacement, de nos conversations à bord ou des différents sites, applis, et autres usages que nous consultons ? Ils peuvent les revendre, par millions, à des brokers dont la spécialité est de les fournir à des annonceurs qui peuvent nous inonder de pubs parfaitement ciblés, et en toute légalité. Selon Mozilla, 76% des marques agissent ainsi. Mieux : 56% des constructeurs les fournissent aux autorités sur une simple demande de leur part.

Il semblerait, selon l’ONG, que la plupart des constructeurs n’ont même pas conscience du problème et ne sont pas vraiment au parfum de l'incongruité de cette irruption (toute légale) dans la vie privée de leurs clients. Une sorte d’erreur de jeunesse puisque cette ultraconnectivité est plutôt récente. Mozilla entend bien mettre fin à cette pratique et compte sur les utilisateurs eux-mêmes pour signer une pétition en ligne pour arrêter cette collecte.