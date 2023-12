Encore une mauvaise nouvelle pour Volkswagen

Avec ses 4,96 mètres de long et son addition de départ au-dessus des 60 000€, la nouvelle Volkswagen ID.7 n’est pas calibrée pour séduire le grand public chez nous. Elle vise davantage le segment des grosses routières électriques du genre de la Tesla Model S, de la Mercedes EQE ou de la BMW i5, assez confidentiel en France (et sur le reste du marché européen).

En revanche, la Chine fait partie des cibles principales de la familiale allemande. Sa longueur généreuse et ses places arrière très spacieuses conviennent davantage aux goûts du marché local (où les berlines électriques pullulent depuis quelques années). L’Id.7 est d’ailleurs produite sur place via la joint-venture FAW-VW (et sera également fabriquée aux Etats-Unis directement, un autre marché qu’elle vise).

Un mauvais démarrage

Hélas pour le constructeur allemand, les journalistes de Car News China expliquent que cette ID.7 a fait un mauvais démarrage commercial dans le pays. Lors des premières 72 heures de sa mise sur le marché, elle n’a recueilli que 300 commandes au total. Ce nombre de commandes lors des premières 72 heures du lancement donne généralement une tendance sur le succès d’une nouveauté et les choses ne s’annoncent donc pas très bien pour l’ID.7 en Chine.

D’après Car news China, Volkswagen sera probablement vite obligé de baisser le prix de la voiture comme il avait déjà dû le faire pour l’ID.3. Rappelons qu’en France, cette ID.7 a déjà droit à une remise de plus de 8 000€.