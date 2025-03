Il existe de multiples façons d’organiser un salon automobile, mais chez Caradisiac nous avouons un faible pour les formules qui permettent non seulement d’approcher les voitures mais aussi – et surtout – de les essayer. Tel est justement le propos du Salon national de la voiture électrique, qui a la bonne idée de franciser son nom après s’être fait connaître sous le terme d’Electric test days, événement dont Caradisiac vous avait parlé à de multiples reprises l’an dernier.

Le principe est simple : il s’agit de réunir le plateau le plus large possible de modèles 100% électriques, et d’ouvrir ensuite des créneaux de réservation de façon à réaliser des essais sur route ouverte (plus d’informations ici)

C’est simple, pratique, et surtout réellement bienvenu car cela permet à des automobilistes encore majoritairement convertis au thermique d’avoir de premières impressions de conduite au volant de modèles "zéro émission", le tout gratuitement - mais oui, ça existe encore ! – et dans une ambiance tranquille et familiale (animations, food court, etc.).

Grâce aux partenaires de l’événement – le programme Advenir pour répondre à vos questions sur la mobilité électrique en général et les aides à l’achat en particulier, la Macif pour les questions liées à l’assurance, les pneus Hankook et le réseau de recharge Fastned – les visiteurs devraient repartir avec des réponses concrètes aux nombreuses questions que pose encore la mobilité électrique. “Aujourd'hui, lorsque l'on change de voiture, la question de l'électrique se pose naturellement. Si la théorie a son importance, l'essai reste le moyen le plus efficace de se familiariser avec cette technologie, car le passage à l'électrique se vit, il ne se théorise pas", commente Yann Azran, organisateur du Salon National de l’Automobile Electrique. "Trois freins à l'adoption — le prix, l'autonomie et le réseau de recharge — étaient un obstacle, mais ces freins sont désormais levés. C'est pourquoi, après cinq éditions réussies, nous sommes ravis de relancer cet événement phare, toujours plus engagé pour l'avenir de la mobilité.”

Six rendez-vous figurent au programme cette année, à Nice, Angers, Bordeaux, Paris, Toulouse et Rouen. Les événements ont lieu à chaque fois le dimanche, dans un lieu aussi emblématique que possible de chacune des villes (voir liste ci-dessous).

Rendez-vous est donc donné pour la première étape qui se tiendra le 27 avril 2025 au Port de Nice.