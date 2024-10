Les ventes de voitures électriques se tassent depuis plusieurs mois, mais les automobilistes ne leur tournent pas le dos pour autant, au contraire. C’est ce que l’on a pu constater lors du Salon de l’automobile électrique (anciennement Electric Test Days), dont Caradisiac est partenaire, lors de son tour de France.

Le salon a ainsi posé ses valises dans pas moins de sept villes (Bordeaux, Nantes, Rouen, Paris, Lille, Angers et Toulouse) avec un résultat pour le moins encourageant. Pour chaque édition, les concessionnaires ont répondu présent afin de présenter leur gamme électrique. Par exemple, la ville d’Angers a permis aux visiteurs de découvrir pas moins de 28 modèles différents. Au final, 35 marques ont répondu présente contre 16 l'année dernière.

La dernière étape qui s’est déroulée à Toulouse dimanche dernier a réuni 23 modèles en exposition. Il était possible de découvrir la Renault 5 (uniquement en statique) qui est de loin celle qui a attiré le plus les visiteurs, mais aussi la Smart #3 ou encore l’Abarth 500e.

dailymotion Le Salon de l’automobile électrique a terminé sa tournée sous le soleil toulousain

La météo particulièrement clémente a permis de profiter pleinement de l’événement et de la quarantaine de voitures à l’essai. Pour Yann Azran, l’organisateur du salon, « nous avons deux à trois plus d’essai que prévu. Le parking est à moitié vide, c’est bon signe, car les voitures sont en essai ». Il précise également avoir allongé leur durée, de 20 à 30 minutes : « c’est une décision prise en accord avec les vendeurs pour que les visiteurs aient davantage le temps de découvrir la voiture, notamment sa recharge, et pas uniquement la conduire ». Au total, environ 400 essais ont été réalisés dans la journée. Selon les dates et les villes, l'événement a attiré entre 300 et 700 participants, soit le double de l'année dernière.

Si la Renault 5 était plébiscitée par le public, le Scénic à l’essai restait rarement immobile. C’est l’un des modèles qui a reçu le plus de demandes. Les visiteurs ont également apprécié le format. Pour ce propriétaire de Mazda MX-30, « cela permet de découvrir différents modèles et de pouvoir les essayer sans avoir à se déplacer dans chaque concession ».

Pour le moment, la saison 2025 n’est pas totalement définie, mais l’organisateur compte bien développer ce salon itinérant et notamment passer par le sud-est de la France. Sont programmées les villes de Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Angers, mais d'autres villes pourraient allonger cette liste.

Rendez-vous donc l’année prochaine pour connaître en détail ce salon qui permet de découvrir aisément l'offre qui compose la mobilité électrique d'aujourd'hui.