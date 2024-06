Les voitures électriques ne font toujours pas l’unanimité chez nous mais on s’y intéresse beaucoup. Que ce soit pour les critiquer ou au contraire pour les défendre, ces machines déchaînent les passions dans les colonnes de nos commentaires et tout le monde suit de près l’évolution du marché. Le grand basculement aura-t-il lieu pendant cette décennie alors que les voitures thermiques neuves doivent être interdites à la vente dès l’année 2035 ?

Les Electric Test Days 2024, dont Caradisiac est partenaire, permettent en tout cas à tous de se forger un avis plus précis sur le sujet en essayant la plupart des nouveautés automobiles du marché. D’abord passé par Nantes puis Rouen, l’évènement s’arrêtera à Paris ce dimanche 30 juin à l’hippodrome de Vincennes. Le principe reste simple : l’inscription est gratuite et tout le monde peut réserver en ligne des essais des modèles présents sur place, avec des temps de conduite souvent compris entre 20 et 30 minutes.

dailymotion Electric Test Days: testez gratuitement les voitures électriques à Paris ce dimanche

Beaucoup de modèles présents

Le rendez-vous de Paris permettra d’essayer de nombreuses nouveautés sur place : les nouvelles Mini Cooper 3 portes et Countryman, mais aussi les Smart #1 et #3 ainsi que le dernier Ford Explorer à côté du Mustang Mach-E. La gamme électrique de Lexus sera également de la partie avec le RZ450e et l’UX 300e, tout comme Mercedes (EQA et EQE), Tesla (Model Y et Model 3), Vinfast (VF8), Renault (Mégane E-Tech et Scénic E-Tech), Kia (EV6 et EV9), Hyundai (Kona EV et Ioniq 6), mais aussi Microlino, les utilitaires électriques de Maxus et même le tout nouveau Cadillac Lyriq !

Il y aura aussi une exposition statique de véhicules électriques des mêmes marques sur place et un journaliste de Caradisiac (en l’occurrence Olivier Pagès) sera présent avec Eddy Clio pour couvrir l’évènement. Notez qu’il y aura de la restauration mais aussi des jeux pour les enfants, ces journées ayant une vocation familiale en plus de permettre le contact entre les gens et les concessionnaires locaux.