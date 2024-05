La marque de luxe américaine, membre du groupe General Motors, est de retour en France. Pénalisé par la fiscalité et disposant d’une offre inadaptée à nos routes, le constructeur avait plié bagage en 2017.

La mutation du marché ouvre ainsi les portes de l’Europe et de l’Hexagone à de nombreuses marques. Cadillac saisit cette opportunité pour revenir avec toute une gamme de véhicules exclusivement électriques.

dailymotion Cadillac est désormais une marque branchée

Le constructeur va fonctionner un peu à la manière de Tesla, misant sur "une expérience client" et non plus sur un modèle de "concession à l'ancienne". Les clients pourront commander et personnaliser leur modèle en ligne ou se rendre à l’unique adresse (pour le moment) en France : le showroom « Cadillac City », un lieu très branché situé dans le triangle d'or de Paris, en face de l'Opéra Garnier.

Commandes en ligne et entretien sous-traité

Une fois le bon de commande signé, le client sera livré et bénéficiera d'une garantie contractuelle de 4 ans pour la voiture et de 8 ans ou 160 000 km pour les batteries. Comme de nombreuses marques, à l'image d'Aiways avec le réseau Feu Vert, le constructeur s'appuiera sur un réseau existant (le nom sera communiqué ultérieurement) pour l'entretien et la réparation des véhicules. Cadillac promet d'offrir un maillage national.

C'est naturellement avec des SUV que Cadillac entame cette nouvelle aventure. Voici l’imposant Lyriq. Ce modèle de luxe conserve tous les codes de l’opulence à l’américaine, à savoir un gabarit XXL de 5 mètres et un poids avoisinant les 3 tonnes. Son design est expressif et l’intérieur est aussi vaste que spectaculaire. L’américain viendra se frotter à des concurrents comme les BMW iX, Audi Q8 e-tron ou encore Mercedes EQE SUV avec un prix un peu plus attractif (à partir de 81 200€) et un équipement bien plus complet. Équipé d’un groupe motopropulseur à deux moteurs et d’une transmission intégrale, le Lyriq développe 528 ch et dispose d’une généreuse batterie de 102 kWh. Son autonomie maximale WLTP annoncée n’a en revanche rien d’impressionnant avec 530 km.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

5 nouveaux modèles attendus d'ici 2025

Au total 5 nouveaux modèles seront lancés d’ici 2025. Ils partagent la même plateforme et sont produits au même endroit. En chine et aux Etats-Unis, ce qui signifie qu’aucune Cadillac ne sera éligible au bonus.

Celui qui nous intéresse aujourd’hui, c’est son petit frère, l’Optiq. Ce SUV de 4,82 mètres de long se positionne face à la voiture électrique la plus vendue au Monde, la Tesla Model Y.

Il peut compter sur un design tout aussi expressif et épuré. Ce dernier est composé d’une calandre noire lumineuse associée à des feux en forme de chiffre 7. Cet ensemble créé une séquence lumineuse, très tendance en ce moment mais malheureusement interdite sur le marché français. Le profil, un peu plus ramassé qu’un SUV traditionnel, se termine par un pavillon façon coupé. L’arrière se veut plus consensuel, voire même décevant à l’image des deux blocs optiques massifs.

À l’intérieur, on pénètre un habitacle haut de gamme et moderne, grâce notamment à la présence d’une impressionnante dalle incurvée de 33 pouces de diagonale placée face au conducteur. Elle offre une résolution de 9K et dispose des dernières fonctionnalités Google. Une sono AKG composée de 19 haut-parleurs de série avec technologie Dolby Atmos.

L’atmosphère est luxueuse et originale. Notamment grâce à la présence de matériaux soignés. Du chrome, des tissus recyclés et du cuir. On aime cette console centrale flottante et les beaux volumes proposés par le nouveau venu, aux places arrière et dans le coffre.

La production du Cadillac Optiq débutera à l’automne, c’est pourquoi nous avons encore peu d’informations concernant les spécifications techniques, en cours d’homologation par les autorités européennes. Les chiffres communiqués pour le moment sont propres au marché US. Mais il faut retenir que techniquement, l’Optiq est animé par deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, fournissant une transmission intégrale et une puissance de 300 ch (481 Nm de couple). Ils sont alimentés par une batterie de 85 kWh offrant une autonomie aux alentours des 480 km selon l’homologation américaine.

Cette batterie appelée Ultium est le fruit d’un partenariat entre General Motors et le fournisseur coréen LG. Grâce à sa conception faible en cobalt elle présente une nouvelle chimie et surtout durée de vie plus importante qu’une batterie NMC traditionnelle. GM avance plus de 1,5 million de kilomètres. Celle-ci peut d’ailleurs accepter d’impotantes puissance de recharge en courant continu. À bord de l’Optiq, elle atteint 190 kW. L’Optiq dispose également d’un système de freinage régénératif à plusieurs niveaux allant jusqu’à l’arrêt total du véhicule, permettant de se passer de frein (communément appelé « One-Pedal »).

Le nouveau SUV de Cadillac sera disponible à la vente dès l’automne 2024 pour un prix encore inconnu. Le Lyriq, son grand frère, est d’ores et déjà disponible à la commande moyennant un prix de départ de 82 100 €.