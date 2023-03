Tarifs Lexus RZ 450e : le SUV électrique à partir de 75 500 €

Lexus lève le voile sur la gamme son dernier modèle 100 % électrique, qui rejoint ainsi l’UX 300e dans au catalogue. Ce RZ 450e, cousin du Subaru BZ4X, est disponible à la commande dans deux finitions, Luxe et Excutive, affichées respectivement à 75 500 et 85 000 €.

De par son gabarit (4,80 m de long), sa puissance (313 ch) et ses tarifs, il va s’attaquer aux Audi e-tron (à partir de 78 000 €) et sa déclinaison Sportback (à partir de 81 400 €). Mais il compte bien aussi perturber un certain BMW iX3 (à partir de 74 200 €, 286 ch).

Cependant, côté consommation d’énergie, il est plus proche du BMW que de l’Audi. En effet, ce dernier « avale » entre 21 et 24 kWh, lorsque le BMW se contente de 18,5 kWh. Le dernier-né de Lexus fait mieux puisque la marque annonce une consommation homologuée entre 17 et 18,3 kWh. Le RZ 450e peut donc en théorie parcourir jusqu’à 420 km d’une traite.

Une gamme simple pour le RZ 450e

Comme souvent, les marques japonaises ne proposent pas une large gamme. Ainsi, le SUV Lexus est disponible en deux niveaux. Le premier, Luxe, reçoit les jantes de 18 pouces, la peinture métallisée, les projecteurs à LED automatiques, le hayon électrique, le système d’infodivertissement via un écran de 14 pouces et qui comprend Apple CarPlay sans fil et Android Auto, le chargeur du smartphone par induction, la sellerie en cuir synthétique ou encore les sièges avant chauffants.

Le second niveau, Executive, propose en plus les jantes de 20 pouces, les projecteurs à LED à triple lentille, l’éclairage adaptatif, le système audio Mark Levinson, le toit panoramique occultant, l’affichage tête haute, les sièges avant ventilés ou encore le système de stationnement automatique avec fonction mémoire.

Une nouvelle batterie pour l’UX 300e

Son petit frère UX va permettre à ses futurs acquéreurs d’augmenter leur rayon d’action. Il troque son accumulateur de 54,3 kWh contre un plus important de 72,8 kWh. Son autonomie grimpe de 40 % avec 450 km au maximum, selon le cycle d’homologation. En revanche, cela se paie côté facture puisque l’entrée de gamme passe de 49 990 € à 56 900 €.