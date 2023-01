En direct du salon de Bruxelles 2023 - Subaru Solterra, un clone électrique

Comme le Toyota bZ4x, le Subaru Solterra faisait partie des finalistes à l’élection de la meilleure voiture de l’année 2023. Ce frère quasi-jumeau du SUV électrique Toyota, présenté à la fin de l’année 2021, est le tout premier modèle électrique de l’histoire de Subaru. Il s’attaque comme son cousin Toyota au segment des SUV électriques familiaux, une catégorie devenue pléthorique en seulement deux ans (Volkswagen ID.4, Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq iV, Kia EV6, Hyundai Ioniq5, MG Marvel-R…).

Le style du Solterra ressemble naturellement à celui du Toyota bZ4x, avec seulement quelques différences au niveau de face avant pour l’inscrire un minimum dans les codes de design de la marque. A l’intérieur, sa planche de bord est rigoureusement identique à celle du Toyota bZ4x, aux logos près. Avec ses 4,69 mètres de long, il est un peu plus gros qu’un Volkswagen ID.4 mais plus petit qu’un Tesla Model Y.

204 ou 217 chevaux, traction ou intégrale

La gamme du Solterra s’articule autour de deux versions, exactement comme le Toyota : une variante traction avec un moteur de 204 chevaux connecté au train avant et un modèle équipé de deux moteurs délivrant une puissance maximale de 217 chevaux, disposant d’une transmission intégrale. Il n’y a en revanche qu’une seule taille de batterie : 71,4 kWh, avec une autonomie annoncée à environ 450 km (WLTP) et une capacité de charge rapide à 150 kW. Mais on ne connaît toujours pas le prix de l’engin en France, qui devrait rester très proche de celui du Toyota bZ4x (proposé à partir de 46 900€).

L’instant Caradisiac : vive le vélo

Au salon de Bruxelles, Subaru a équipé l’un des exemplaires du Solterra d’une sorte de grosse trottinette tout-terrain, peinte aux couleurs légendaires de Subaru en championnat du monde des rallyes. Reste à savoir à quel point un tel équipement nuirait à l’autonomie sur un trajet autoroutier…