Essai - Tesla Model Y Propulsion (2023) : la meilleure ?

EN BREF Version propulsion « de base » SUV familial électrique 45 990 € (- 5 000 € bonus)

Apparu en France en août 2021, le Model Y, le SUV du constructeur américain dérivé de la berline la Model 3 est très vite devenu l’une des références du marché. En effet, sur les cinq premiers mois de cette année, il s’est imposé comme le modèle électrique le plus écoulé dans l'Hexagone avec plus de 13 000 exemplaires, devançant des citadines, moins onéreuse comme une Dacia Spring ou une Peugeot e-208. Cet engouement est tel que le « Y » pointe à la 11ᵉ place des meilleures ventes dans notre pays. Il est ainsi l’un des SUV préféré des français devant bon nombre de voitures thermiques et notamment le Renault Austral. C’est pour dire ! Et, il ne faut pas croire que la France est une exception, bien au contraire, car le Model Y connaît la même réussite au niveau européen. Pourtant, le Model Y était disponible jusqu’à aujourd’hui dans des versions assez chères, à savoir Grande Autonomie (52 990 €) et Performance (59 990 €) ne bénéficiant pas du bonus maximum. Maintenant, cette nouvelle déclinaison Propulsion facturée 45 990 € et même 40 990 € en incluant le bonus maximum – à condition de ne prendre aucune option -, coche toutes les bonnes cases pour devenir le Model Y le plus vendu.

Esthétiquement, cette version est quasiment identique aux autres. Il n’y a finalement que l’absence d’antibrouillards avant qui donne un indice sur le modèle essayé. Tout le reste est similaire aux autres et le Model Y conserve sa forme très inspirée du design bio, tout en rondeur. On aime ou non, à vous de juger.

À l’intérieur, on retrouve la planche de bord épurée que le Model Y partage avec la Model 3. En son centre, un large écran multimédia de 15 pouces, véritable cœur névralgique du SUV. Celui-ci regroupe quasiment toutes les informations et les commandes que ce soit la vitesse, la navigation, le positionnement des stations de recharge, la radio ou bon nombre d’autres fonctions liées au divertissement plus originales comme Netflix, Spotify, le mode Sentinelle ou même des jeux ou blagues comme le coussin péteur. Finalement, même si la navigation est très bien faite, on regrettera l’absence de compatibilité AppleCarplay ou Androïd Auto, qui permet de dupliquer l’écran de son téléphone et donc de se servir de certaines applications comme Waze par exemple.

Très fluide à l’usage, l’écran central nécessite toutefois un temps d’adaptation tant les fonctionnalités sont nombreuses. Ces dernières comme d’autres caractéristiques peuvent même s’enrichir grâce aux fréquentes mises à jour à distance fournies par Tesla.

Assemblé soit en Allemagne ou en Chine, le Model Y dispose d’une qualité de fabrication plutôt probante, qui n’égale pas cependant les marques premium à l’image du cuir synthétique, moins valorisant que du vrai cuir.

Très moderne, l’habitacle est pourvu également d'une habitabilité des plus généreuses avec beaucoup de place pour les passagers arrière que ce soit pour les jambes ou en matière de garde au toit. La place centrale est même exploitable en raison du plancher parfaitement plat.

Constat similaire pour le volume de chargement avec 854 litres pour le coffre arrière auxquels viennent s‘ajouter 117 litres à l’avant. De quoi transporter aisément les valises pour la famille. En rabattant les sièges arrière, on atteint même 2 158 litres !

Sur le plan mécanique, notre Model Y est une version Propulsion, ce qui signifie que contrairement aux Long Range et Performances, il n'est pas doté pas d'un moteur sur chaque essieu, mais un seul sur le train arrière. Logiquement, celui-ci est donc le moins puissant de la gamme. Comme à l’accoutumée, pas de chiffre officiel de la part de Tesla, mais les performances sont en deçà des autres versions - largement suffisantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,9 s (soit une valeur proche de certaines sportives) -, alors qu’il faut 5.0 s pour la Grande Autonomie et 3,7 s pour la Performance sur le même exercice.

Les différences portent aussi sur l’autonomie. Elle est comprise ici entre 430 et 455 km suivant le type de jantes choisies alors que les autres dépassent les 500 km, mais aussi sur la capacité de recharge avec 170 kW pour la version aujourd’hui à l’essai contre 250 kW pour les autres.Une différence qui s'explique notamment par une chimie de batterie différente : Lithium/Fer/Phosphate pour notre modèle du jour contre Nickel/Manganèse/Cobalt pour les autres versions.

À l’usage, il est bien difficile de voir les écarts par rapport aux autres déclinaisons. Alors, certes, ce Model Y est moins vif, mais les accélérations restent toujours largement suffisantes pour un SUV à vocation familiale. Cette impression est aussi renforcée par le poids inférieur de 1 909 kg contre 1 979 kg. En matière de comportement, le Model Y s’avère plaisant à conduire même s’il ne faut pas oublier qu’il est relativement lourd, ce qui se ressent lors des freinages, mais aussi lors des enchaînements de virage où la direction manque également un peu de ressenti. Bien insonorisé des bruits d’air grâce à son double vitrage, le Model Y arrive à contrôler efficacement les mouvements de caisse. Cependant, cela se fait un peu au détriment du confort en raison d’un amortissement trop ferme. Au global, le bilan sur route demeure tout à fait convaincant.

Une efficience imbattable ou presque

Mais, c'est surtout au niveau de l’efficience que la marque américaine fait encore parler d’elle. En plus de posséder le meilleur réseau de recharge sur le marché, elle dispose de modèles peu gourmands en énergie et ce Model Y Propulsion en est un bel exemple. Officiellement, il est donné pour une consommation mixte de 15,7 kW/100 km et une autonomie de 455 km, nous avons enregistré la même moyenne en parcourant tous les types de trajets. Tout simplement excellent. Dans le détail, cela donne 13,5 kW/100 km en ville, 13,9 kW/100 km sur départementales et 18,4 kW/100 km sur autoroute à 130 km/h. Beaucoup d’autres modèles électriques, de catégorie inférieure, font nettement moins bien.