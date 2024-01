VIP, une appli pour trouver les places de stationnement PMR !

Voici une info qui intéressera les 500 000 détenteurs de la Carte Mobilité Inclusion- Stationnement (CMI-S) et leurs proches : une toute nouvelle appli smartphone, baptisée Very Important Parking, recense toutes les places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), dont la présence (à hauteur de 2% des places de parking disponibles) est obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants.

Outres le stationnement, on trouvera dans l'appli des restaurants, stations-services, toilettes publiques et autres sites touristiques accessibles, car l’ambition est d'en faire un véritable outil d’aide à la mobilité.

Fonctionnement collaboratif

Celle-ci est lancée par un binôme composé de Thierry Garot et de Philippe Croizon, l’aventurier célèbre pour ses exploits qui donnent des complexes à bien des valides : « Je donne régulièrement des conférences aux quatre coins de la France et j’ai pu constater que si la réglementation existe en matière de stationnement PMR, son application reste inégale à travers le pays, faute de suivi et, parfois, de non-respect flagrant des quotas. C’est pourquoi VIP va jouer un rôle indispensable. »

L’appli VIP, dont l’accès est facturé 2,99 € par mois (sans engagement) ou 19,99 € à vie, fonctionne selon le même principe communautaire que Waze : l’utilisateur peut indiquer la présence d’une nouvelle place de parking, d’une place qui n’existe plus ou serait mal identifiée. Il sera même possible d’indiquer le temps d’occupation estimé d’une place, de façon à en fluidifier l’usage. Et si les choses se déroulent comme prévu, l’idée serait un jour de créer un label saluant les villes les plus engagées sur le thème de la mobilité inclusive, de façon à faire progresser la cause.