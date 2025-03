Si le marché des voitures neuves a marqué le pas l’an dernier, avec une baisse 3,2% à 1,71 million d’exemplaires, celui de l’occasion est florissant. Il a en effet progressé de 3% sur l’année, avec 5,3 millions de transactions enregistrées. Il se vend donc plus de trois voitures d’occasion pour une neuve, phénomène qui répond aux difficultés de pouvoir d’achat que posent des tarifs qui n’ont fait que grimper ces dernières années. "Le pouvoir d’achat des ménages a progressé de 10% entre 2006 et 2021, quand le prix des voitures augmentait de plus de 60% !", commentait le cabinet C-Ways, interrogé par Caradisiac il y a quelques mois.

Reste que si le marché de ventes par modèles de voitures neuves est parfaitement documenté, celui de l’occasion reste un peu plus flou. Mais grâce aux données NGC-Data auxquelles Caradisiac a maintenant accès, vous pouvez maintenant découvrir le Top 20 des ventes de voitures d’occasion par énergie, ce qui vous permet de savoir si le modèle qui vous intéresse fait partie des stars du moment. Cela donne donc une idée des marges de manœuvres envisageables au moment de la négociation.





Top 20 des immatriculations de diesel d'occasion en janvier-février 2025

Marque Modèle Immat. Janvier-février 2025 Immat. N-1 Evolution RENAULT CLIO 27 051 27 754 -2,53% PEUGEOT 308 14 689 14 580 0,75% RENAULT MEGANE 12 987 13 807 -5,94% CITROEN C3 12 469 12 673 -1,61% VOLKSWAGEN GOLF 12 271 12 517 -1,97% PEUGEOT 207 10 402 10 245 1,53% PEUGEOT 3008 10 108 10 616 -4,79% RENAULT SCENIC 9 609 9 761 -1,56% PEUGEOT 208 8 591 9 140 -6,01% PEUGEOT 206 7 165 7 551 -5,11% CITROEN C4 6 896 6 307 9,34% DACIA DUSTER 6 840 7 212 -5,16% VOLKSWAGEN POLO 6 557 6 588 -0,47% BMW SERIE 1 5 918 5 796 2,10% BMW SERIE 3 5 736 5 968 -3,89% MERCEDES CLASSE A 5 315 5 448 -2,44% PEUGEOT 2008 5 208 5 807 -10,32% PEUGEOT 5008 5 121 5 230 -2,08% PEUGEOT 307 5 106 5 582 -8,53% CITROEN C4 PICASSO 5 023 5 076 -1,04%

Les voitures diesel représentent encore 45% du marché de l'occasion, mais cette énergie connaît un désintérêt qui se traduit par une baisse de volume 3,37% depuis le début de l'année. La plupart des modèles dévissent donc, jusqu'à -10,32% pour la Peugeot 2008. Dans ce Top 20, les seules voitures dont les transactions augmentent de façon sensible sont la Citroën C4 (+9,34%) et la BMW Série 1 (+2,1%) et dans une bien moindre mesure la Peugeot 308 (0,75%). On relève aussi que ce classement reste dominé par une citadine, la Renault Clio, alors même que les motorisations diesel ont d'ores et déjà disparu de cette catégorie de véhicules. On a donc ici une illustration du décalage classique entre le marchés de l'occasion et celui du neuf.

Top 20 des immatriculations d'essence d'occasion en janvier-février 2025

Marque Modèle Immat. Janvier-février 2025 Immat. N-1 Croissance RENAULT CLIO 28 722 27 626 3,97% RENAULT TWINGO 19 399 19 603 -1,04% CITROEN C3 16 415 15 888 3,32% PEUGEOT 208 16 256 16 027 1,43% VOLKSWAGEN POLO 11 197 10 410 7,56% PEUGEOT 2008 8 819 8 768 0,58% DACIA SANDERO 8 681 7 792 11,41% PEUGEOT 206 8 613 8 851 -2,69% VOLKSWAGEN GOLF 8 371 8 141 2,83% RENAULT CAPTUR 6 431 6 132 4,88% MINI MINI 6 375 6 429 -0,84% PEUGEOT 308 6 309 6 135 2,84% OPEL CORSA 6 165 5 951 3,60% RENAULT MEGANE 5 336 5 573 -4,25% FIAT 500 5 294 5 545 -4,53% FORD FIESTA 4 826 5 246 -8,01% PEUGEOT 207 4 726 4 687 0,83% CITROEN C1 4 531 4 563 -0,70% TOYOTA YARIS 4 096 4 239 -3,37% TOYOTA AYGO 3 559 3 661 -2,79%

Les modèles essence progressent de 1,18% en ce début d'année sur le marché de l'occasion, et font donc l'objet de près de 40% des transactions. Ils pourraient donc égaler, voire dépasser, le diesel dans les mois qui viennent. Là encore, le modèle star est la Renault Clio, qui s'impose comme la voiture populaire par excellence, à quelques encâblures devant la Twingo et la Citroën C3. Les plus fortes progressions sont à mettre à l'actif des Dacia Sandero, Volkswagen Polo et Renault Captur, tandis que les Ford Fiesta, Fiat 500 et Renault Mégane dévissent. Toujours bon à savoir avant d'entamer une négociation, donc. On relève enfin une légère hausse de la Peugeot 2008, alors même que celle-ci baisse fortement de régime en diesel.

Top 20 des immatriculations d'électriques d'occasion janvier-février 2025

Marque Modèle Immat. Janvier-février 2025 Immat. N-1 Evolution RENAULT ZOE 3 864 4 169 -7,32% PEUGEOT 208 2 278 2 533 -10,07% TESLA MODEL 3 2 083 1 207 72,58% FIAT 500 1 743 1 041 67,44% DACIA SPRING 1 151 536 114,74% RENAULT TWINGO 972 486 100,00% TESLA MODEL Y 893 407 119,41% PEUGEOT 2008 676 469 44,14% HYUNDAI KONA 631 444 42,12% RENAULT MEGANE 630 353 78,47% KIA NIRO 624 486 28,40% MINI MINI 604 426 41,78% RENAULT R5 543 0 NISSAN LEAF 543 481 12,89% VOLKSWAGEN ID.3 437 393 11,20% MG MG 4 413 312 32,37% SMART FORTWO 351 291 20,62% BMW I3 333 276 20,65% CITROEN C4 303 272 11,40% MG MG ZS 275 168 63,69%

Le marché de l'électrique d'occasion reste ultra-minoritaire avec un volume de 26 233 voitures en janvier-février, soit 2,9% des transactions. Mais ce chiffre marque aussi une progression de 36,81% par rapport à 2024, et cela commence donc à avoir du sens. C'est donc sans grande surprise la Renault Zoé, doyenne du secteur, qui domine les débats, malgré une baisse de 7,32% depuis le début de l'année. Elle garde outefois une confortable avance sur la Peugeot e-208 et la Tesla Model 3, dont la progression de près de 73% montre le peu d'intérêt des automobilistes pour le Tesla-bashing actuel. Ce que confirme d'ailleurs la hausse de 119% des transactions de Model Y, soit dit en passant. La Fiat 500 électrique, qui souffre de prix trop élevés en neuf, semble en revanche intéresser beaucoup de monde sur la marché de la seconde main avec une hausse de 67%, l'une des plus élevées de ce Top 20. A noter enfin, cette bizarrerie que semblent constituer les 543 immatriculations de Renault 5 d'occasion alors même que ce modèle vient de sortir. Explication: il s'agit pour l'essentiel de modèle de démonstration de concessionnaires qui ont ensuité été cédés sur le marché de la seconde main.