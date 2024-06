Et maintenant, des bornes rapides sur des aires de repos!

La France va-t-elle devenir la championne d’Europe de la mobilité électrique ? Elle figure en tout cas dans le trio de tête avec l’Allemagne et les Pays-Bas, les trois pays totalisant 61% des infrastructures de charge européenne (ce qui signifie hélas que les 29% restants sont disséminés dans 24 pays). Le dernier pointage réalisé par l’Avere-France souligne ainsi que 129 525 point de charge sont actuellement en service, valeur qui correspond à une hausse supérieure à 30% en un an. Même si l’essentiel des "pleins" d’une voiture électrique s’opèrent à domicile, force est de constater que l’itinérance est aujourd’hui facile en France, ce qui intéressera particulièrement les utilisateurs des 1,16 millions de « voitures à piles » y circulant, auxquelles s’ajoutent les 636 000 hybrides rechargeables.

La mobilité longue distance repose essentiellement sur un réseau de bornes puissantes, capables de délivrer un minimum de 150 kW. Celles-ci représentent 8% des infrastructures de charge existantes, et vont être sacrément sollicitées sur les aires d’autoroute cet été. Des difficultés ponctuelles sont ainsi à redouter sur les grosses stations, où ces bornes sont certes de plus en plus nombreuses mais où il n’existe pas forcément d’emplacement réellement praticable pour les voitures en attente de recharge.

La moitié sud en priorité

Mais là encore, les choses évoluent. Doucement, mais elles évoluent. Ce mardi matin, on apprend ainsi que l’opérateur français Electra a remporté un appel d’offres lancé par Vinci Autoroutes pour équiper 18 aires de repos avec un total de 174 bornes de recharge rapide, d’une puissance comprise entre 200 et 400 kW. « Situées sur les autoroutes A7, A9 et A10, ces stations, les premières annoncées sur des aires de repos en France, sont progressivement mises en service cette année, dont 7 avant l’été », précise Vinci dans un communiqué de presse envoyé ce jour.

Sont donc concernées sur l’A7 les aires de Bornaron (dès ce week-end) et

de la Bouterne, dans la Drôme, sur l’A9 les aires de Rivesaltes et Pia, dans les Pyrénées-Orientales, et sur l’A10 les aires de Cézac (en Gironde), Saint Palais Ouest et Est (en Charente-Maritime).

D’ici la fin de l’année seront ouvertes sur l’A7 les aires de Tricastin et Orange-le-Grés, dans le Vaucluse, sur l’A9 les aires de Gigean Nord et Loupian (Hérault) ainsi que Bages et Gasparets (Aude), et sur l’A10 les aires de La Bénate, Boisredon et Saint-Caprais en Charente-Maritime. D’ici 2026 arriveront les aires les aires d’Estézargues Nord et Sud, sur l’A9 (Gard).

C’est une excellente nouvelle dans la mesure où ces aires sont souvent moins saturées de visiteurs que les stations-services, et qu’il y existe plus de surface disponible pour installer les bornes et les espaces permettant aux voitures de faire la queue. « 26 autres aires seront bientôt équipées pour un total de 350 points de charge qui viendront renforcer les 1 700 qui jalonnent d’ores et déjà notre réseau », précise Raphaël Ventre, directeur Marketing et Services de Vinci Autoroutes. Une évolution à saluer dans la mesure où, comme le souligne l’Association européenne des constructeurs automobiles, « il existe une corrélation significative entre la disponibilité de bornes de recharge publiques et les ventes de véhicules électriques à batterie. Des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique, qui se classent parmi les cinq premiers en termes de nombre de chargeurs, affichent également certaines des plus grandes parts de marché pour les véhicules à batteries. » C’est finalement assez simple : plus il y aura de bornes, et plus il y aura de voitures électriques. Ne reste plus qu’à en faire baisser les tarifs.