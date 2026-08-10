Et si cette mythique sportive américaine faisait enfin son grand retour sous un tout autre visage ?

Après l’arrêt de la sixième génération en 2024, la Chevrolet Camaro pourrait donc faire son retour en 2029. Mais cette nouvelle génération pourrait être bien différente des précédentes. En effet, selon le site spécialisé GM Authority (GMA), cette future Chevrolet Camaro serait dotée de 4 portes. Ce modèle pourrait ainsi être comparé à la Chevrolet Malibu ou à la Chevrolet SS.

General Motors prévoirait pour cette voiture une version mise à jour de l’architecture à propulsion arrière GM Alpha 2, qui serait également utilisée pour la prochaine génération de la Cadillac CT5 ainsi que pour une future berline Buick. Selon GMA, la production devrait à nouveau avoir lieu à l’usine GM Lansing Grand River Assembly, dans le Michigan, qui avait auparavant produit la sixième génération de la Camaro.

Un modèle qui pourrait convenir à tout le monde

Cette nouvelle Camaro pourrait bien trouver un public plus large. En effet, avec cette version quatre portes, General Motors pourrait s’adresser à une clientèle plus vaste : les automobilistes à la recherche d’une voiture capable d’assurer leurs trajets quotidiens, mais aussi les amateurs de sensations fortes.

Une version 2 portes pourrait également être proposée, et certaines rumeurs évoquent même la possibilité de conserver un coupé Camaro classique.

Sur le plan technique, les passionnés de sensations fortes pourraient également être ravis. Plusieurs options de transmission, une boîte manuelle et une version dédiée aux hautes performances pourraient être proposées.

La motorisation n’a pas encore été confirmée, mais selon GM Authority, le Small Block V8 Gen 6 de GM pourrait être retenu pour cette nouvelle génération.

Une arrivée encore non confirmée

Bien que cette annonce puisse en faire rêver plus d’un, il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs. Chevrolet n’a fait aucune communication officielle concernant le retour de la Camaro ou les caractéristiques de cette éventuelle nouvelle génération.

Il faudra donc encore patienter avant de savoir si la célèbre muscle car américaine fera réellement son retour sur les routes et sur les circuits en 2029.