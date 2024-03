À Ornexpo, on trouve aussi des autos

C’est une tradition un peu désuète, mais toujours respectée par la plupart des grandes comme des petites villes. La foire annuelle, ce rendez-vous ou l’on trouve souvent de tout et parfois de rien, ce lieu unique ou le camelot vient vendre son épluche-légumes miracle ou un additif permettant à un moteur de tenir deux millions de km, perdure malgré le temps qui passe, à Paris comme à Strasbourg. Et comme à Alençon ou la foire, rebaptisée Orn’expo pour faire moderne, se tient jusqu’au lundi 4 mars au soir.

De tout, de rien, et des voitures

On y trouve de tout comme il se doit, et surtout cette année, des autos. Comme la F4 de Squeezie, cette monoplace avec laquelle le youtuber a participé au GP Explorer au Mans. À la foire d’Alençon, on peut également jouer, et gagner, un stage de pilotage. Mais surtout, pour rester dans l’ambiance automobile, on peut admirer de vraies voitures, comme celles de cette association de collectionneurs de la région, ou celles qui appartiennent à Raphaël Gravelle.

L’homme exerce un métier particulier. C’est un préparateur automobile. Mais sa société Heroscarsconcept ne bricole pas des voitures pour une course quelconque. Il ne restaure pas non plus des anciennes. Lui, son truc, c’est la transformation. Le Normand réalise, sur la base d’un modèle strictement de série, des autos devenues fameuses au cinéma. Une Ford Grantorino classique devient celle de Starsky et Hutch et une De Lorean banale, si l’on peut dire, devient l’héroïne de Retour vers le futur.

L’entreprise de Raphaël Gravelle loue ses engins pour des évènements d’entreprise ou de particuliers, mais elle travaille aussi pour des passionnés qui souhaitent transformer la Chevrolet Camaro qui traîne dans leur garage en Transformer Bumblebee. Une dizaine de ces voitures de cinéma sont exposées à Alençon jusqu’à lundi soir et l’entrée est gratuite, comme l’accès à l’intégralité de la foire.