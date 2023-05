GP Explorer 2023 : les Youtubeurs reviennent

Nous étions présents l’année dernière au circuit du Mans pour assister à la première édition du Grand Prix Explorer, une compétition singulière montée par le Youtubeur Squeezie. Après s’être passionné pour « Drive to survive » sur Netflix, l’homme s’était mis en tête d’organiser une véritable course avec des amis au volant de monoplaces Formule 4. La notoriété impressionnante du Youtubeur et des autres participants ont fait le reste : plus de 42 000 personnes sont venues suivre les aventures des Youtubeurs, avec en prime un scénario digne des plus belles compétitions et une lutte très serrée en tête de la course.

Après un tel succès et des spectateurs acclamant les pilotes comme de vraies rock stars, Squeezie et ses amis remettent le couvert. L’édition 2023 du GP Explorer se tiendra le 9 septembre prochain, toujours sur le circuit des 24 Heures du Mans. Cette fois, pas moins de 60 000 spectateurs sont attendus sur l’évènement et 24 pilotes s’affronteront en piste pour l’occasion.

Sylvain de Vilebrequin défendra son titre

Vainqueur l’année dernière au prix d’une lutte somptueuse contre Depielo, Sylvain du duo Vilebrequin remettra son titre en jeu. Rappelons que l’année dernière, les marques Alpine et Cupra avaient sponsorisé des équipages lors de la compétition. Pour cette seconde édition, on devrait retrouver des constructeurs automobiles impliqués dans l’évènement.