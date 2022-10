Les Youtubeurs, nouveaux rois du sport automobile

Plus de 42 000 personnes le même jour. Pour retrouver autant de gens sur le circuit Bugatti, il faut habituellement y venir le week-end des 24 Heures du Mans ou celui du Grand Prix de MotoGP. Le reste du temps, le site sarthois peine comme la plupart des circuits automobiles à attirer le public en masse, que ce soit sur les week-ends de course du GT FFSA, des séries d'endurance ou des autres évènements automobiles classiques. Voilà pourquoi la surprise était de taille ce samedi 8 octobre 2022 en approchant du circuit Bugatti dans la Sarthe en voiture au petit matin, englué dans des bouchons dignes des éditions les plus suivies de la célèbre course d'endurance mancelle.

Au menu de cette journée singulière ? Le GP explorer. Une course organisée à l’initiative de Squeezie, le Youtubeur le plus suivi de France (17 millions d'abonnés rien que sur Youtube). Marqué par la série Netflix « Drive to Survive » montrant l'envers du décor de la Formule 1, la star du « gaming » et des vidéos s'est prise de passion pour le sport automobile. A l'occasion de discussions sur la faisabilité de créer une course avec de vraies monoplaces de compétition sur un circuit de France avec d'autres Youtubeurs célèbres, le circuit Bugatti du Mans s'est tout de suite positionné pour accueillir l'évènement en partenariat avec la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile).

Quelques mois après ces discussions fructueuses donc, Squeezie annonçait la tenue du GP Explorer en proposant d'abord 20 000 places de spectateurs, toutes vendues en seulement trois jours. Une deuxième série de places a donc été proposée plus récemment, épuisée en seulement une heure. Avec 37 500 places vendues au total (à 42€ le ticket tout de même) et plus de 42 000 personnes prévues en comptant les invités de nombreux partenaires, le GP Explorer s'annonçait déjà comme l'un des plus gros évènements de l'année des circuits français !

Une vraie compétition

Les Youtubeurs Squeezie, Gotaga, Djilsi, Manon, Prime, Bibi, Xari, Domingo, Deujna, Dobby, Seb, Sofyan, Sylvain et Pierre de Vilebrequin, Valouzz, Depielo, Kaatsup, Lebouseuh, Joyca, Théo Babac, Etienne Moustache et Amixem débutaient alors une préparation sérieuse menée sous l'égide de la FFSA au volant de monoplaces F4, des autos utilisées habituellement en course pour repérer les meilleurs jeunes pilotes du monde et trouver les perles rares qui iront jusqu'en Formule 1.

Après plusieurs journées complètes d'essais, tout ce petit monde se retrouvait ainsi sur le circuit Bugatti devant des tribunes bondées. Le Grand Prix Explorer débutait par les essais libres du matin, marqués par de nombreux tête-à-queue et de gros écarts dans les temps entre les différents pilotes. Très vite, pourtant, les élèves les plus appliqués parvenaient à hausser sérieusement leur niveau. Au point de se rapprocher à environ quatre secondes du record chronométrique absolu de la piste en F4. Un duel semblait se dessiner entre le Youtubeur Depielo et Sylvain, séparés de seulement quatre dixièmes à l'issue des qualifications.

Ce duel se poursuivra de plus belle lors des 15 tours de course avec un scénario digne des plus grandes heures du sport automobile : après avoir réussi à surprendre le favori Depielo au départ puis s'être fait re-dépasser suite à une petite erreur sous pression de son grand rival, Sylvain parviendra finalement à reprendre la tête à la faveur d'une manœuvre audacieuse et pleine de panache par l'intérieur d'un virage. Il la conservera de justesse jusqu'à l'abaissement du drapeau à damiers sous les applaudissements d'une foule aussi passionnée et bruyante que lors des plus grands concerts. A l'heure où Max Verstappen domine outrageusement la Formule 1, certains n'hésitaient pas à mettre le GP explorer sur le même plan que la discipline reine du sport automobile en terme d'intensité !

Les spectateurs de l'évènement, visiblement plus jeunes et plus paritaires entre les deux sexes que la population habituelle du sport automobile, semble plutôt venue pour acclamer ses héros que pour admirer des voitures de course. Croisé au concert des artistes Big Flo et Oli à quelques encablures de la piste entre les qualifications et la course, un petit groupe de jeunes amis venus de région parisienne nous répond. L'un d'entre eux s'intéresse à la Formule 1 mais tous voulaient surtout approcher et supporter Squeezie et les autres participants. « Si les Youtubeurs avaient organisé une partie de pétanque géante ou un tournoi de paint-ball, on serait venu aussi », nous confient-ils.

Quand aux partenaires de l'évènement, ils jubilent au vu de l'exposition gagnée lors du GP Explorer et de ses retombées : outre des éditeurs de jeux vidéos (World of Tanks, Call of Duty...) et autres marques de l'univers des nouvelles technologies (NordVPN, RhinoShield...), on comptait les marques automobiles Alpine et Cupra mais également le réseau de pièces détachées Oscaro. Chacun de ces partenaires soutenait un équipage. « Nos deux pilotes n'ont pas gagné mais on est fier d'avoir contribué à l'organisation de cet événement historique », explique une communicante de Cupra.

La passion des fans a littéralement scotché tous les observateurs de l'évènement. L'engouement autour du GP Explorer va d'ailleurs bien au-delà des spectateurs venus au Mans. Sur la plateforme Twitch, un million de personnes se sont connectées en même temps pour suivre la course. Dans toute l'histoire du site, il s'agit du cinquième meilleur score mondial jamais enregistré (et d'un chiffre jamais vu en France).

Et à quel prix, cette journée ? Dans nos conversations de la journée, le chiffre de 800 000€ de budget total pour la préparation des voitures de course par la FFSA a été évoqué. Au global, l'évènement aurait coûté environ trois millions d'euros, entièrement couverts par les participations des sponsors. Et au vu du rythme des ventes de tickets, certains estiment qu'il y aurait pu y avoir encore beaucoup plus de spectateurs présents en augmentant le nombre de places. De quoi laisser rêveur tous les organisateurs dans le monde du sport automobile...

Alors, que penser d'un tel événement ? Même si on parle avant tout d'amateurs célèbres qui se font plaisir devant leurs fans, l'attitude de ces derniers, le sérieux de l'exécution, le déroulement inattendu de la course et l'enthousiasme incroyable des spectateurs nous ont réellement troublé par moment. On espère que ces véritables stars arriveront à témoigner de l'intensité extraordinaire du pilotage de telles machines, histoire de convertir pour de bon leurs communautés à une discipline sportive déjà popularisée par ce fameux documentaire Netflix. En ces temps de diabolisation de la passion automobile, un phénomène comme le GP Explorer représente une opportunité presque miraculeuse de vulgariser tout ce qui nous fait vibrer avec ce genre de machines.