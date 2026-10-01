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Mondial de l'auto 2026

Et si Fiat faisait renaître son modèle le plus controversé au Mondial de l’auto 2026 ?

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

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Le premier Fiat Multipla fut une réalisation ingénieuse dans les années 50. La seconde génération fut tout aussi réussie, mais sous une robe peu conventionnelle. Que cache donc ce concept Multiplay ?

Et si Fiat faisait renaître son modèle le plus controversé au Mondial de l’auto 2026 ?
Ce concept Fiat Multiplay sera-t-il un mélange des deux anciens Multipla ?

Le visuel communiqué par la marque évoque clairement le passé. On y aperçoit les deux monospaces superposés. Le premier était capable de transporter six personnes dans seulement 3,5 m de long. Quant au second, il faisait de même sur deux rangées sans être plus long qu’une Renault Clio (4 mètres).

Le concept Multiplay est-il un mélange des deux ? Fiat indique « qu’il associe l’espace de chargement ouvert et la polyvalence en plein air d’un pick-up au confort et à la modularité d’un SUV. Un mécanisme ingénieux permet au véhicule de passer d’une configuration à l’autre en quelques gestes seulement. »

Le premier Multipla débarque en 1956 (ici un modèle de 1959).
Le premier Multipla débarque en 1956 (ici un modèle de 1959).
En 1998, le second Multipla joue clairement la carte de l’originalité, tout en étant très malin.
En 1998, le second Multipla joue clairement la carte de l’originalité, tout en étant très malin.

Cette Fiat pourrait-elle devenir le pendant du Citroën Elo, ce mélange de van et d’utilitaire à l’encombrement limité ? Difficile à dire puisque la firme italienne évoque « un concept susceptible de créer une catégorie entièrement nouvelle ». Il nous tarde de découvrir cette étrange création. Rendez-vous au Mondial de l’auto.

Caradisiac présent au Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, dans le Hall 7.

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Ce monospace largement vitré et fortement original offre six places en deux rangées, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites ni de ses originalités. Sa ligne est vraiment très personnelle et pourra séduire les amateurs de singularité. A conduire, il se montre au contraire tout à fait rationnel et offre même un bon niveau d’agrément. Sur le marché, il s’affiche à des tarifs peu élevés dans une catégorie où la surcote est pourtant fréquente.

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