Et si Fiat faisait renaître son modèle le plus controversé au Mondial de l’auto 2026 ?

Le visuel communiqué par la marque évoque clairement le passé. On y aperçoit les deux monospaces superposés. Le premier était capable de transporter six personnes dans seulement 3,5 m de long. Quant au second, il faisait de même sur deux rangées sans être plus long qu’une Renault Clio (4 mètres).

Le concept Multiplay est-il un mélange des deux ? Fiat indique « qu’il associe l’espace de chargement ouvert et la polyvalence en plein air d’un pick-up au confort et à la modularité d’un SUV. Un mécanisme ingénieux permet au véhicule de passer d’une configuration à l’autre en quelques gestes seulement. »

Cette Fiat pourrait-elle devenir le pendant du Citroën Elo, ce mélange de van et d’utilitaire à l’encombrement limité ? Difficile à dire puisque la firme italienne évoque « un concept susceptible de créer une catégorie entièrement nouvelle ». Il nous tarde de découvrir cette étrange création. Rendez-vous au Mondial de l’auto.

Caradisiac présent au Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, dans le Hall 7.